30. Stelzenfestspiele regenreich gestartet

Das Unwetter der letzten Tage hatte sich zum Glück nicht allzu heftig über Stelzen ausgetobt. Außer Regen keinerlei Verwüstungen, so dass die 30. Auflage der „Stelzenfestspiele bei Reuth“ im kleinen Tannaer Ortsteil Stelzen am Freitagabend, 19 Uhr planmäßig eröffnet werden konnte. Traditionell und letztmalig mit der Landmaschinensinfonie ST 223/A und 223/B, „Das große Finale“, die an diesem Abend

zweimal die Besucher in die volle Festspielscheune lockten. Dort ließen die Landmaschinensinfoniker Erwin Stache, Henry Schneider, Wolfgang Heisig, Gareth Lubbe, David Cribb, Hayden Chisholm, Gerald Kaiser und zahlreiche Gästen vor rund 1000 Besuchern ihre selbst kreierten skurrilen Instrumente erklingen. Bis Sonntagabend lockt das ungewöhnliche Festival mit Konzerten, Theater, Dorffest, vier Ausstellungen und einer Prozession durchs Dorf.