98 Künstler wollen Nordhäuser Grafikpreis

An der Ausschreibung zum 11. Nordhäuser Grafikpreis der Ilsetraut-Glock-Grabe-Stiftung haben sich 98 Künstler aus ganz Deutschland beteiligt. Die eingereichten grafischen Arbeiten, von denen die besten 17 Künstler in der Ausstellung vertreten sind, zeigen einen Querschnitt durch viele grafische Techniken und die gegenwärtigen Kunstströmungen. Die Verleihung des mit 1500 Euro dotierten Preises findet am 16. Februar 2020 im Kunsthaus Meyenburg statt, teilte die Nordhäuser Stadtverwaltung am Mittwoch mit.

Vorige Woche hatte sich der Stiftungsbeirat neu konstituiert: Mitglieder sind Katja Mitteldorf, Sylvia Spehr und Patrick Börsch als Vertreter der Stadt Nordhausen, Wolfgang Asche als Vertreter der Kreissparkasse und Roswitha Tafertshofer, die Tochter von Ilsetraut Glock. Ziel des Beirats ist es, die Kunst in Nordhausen zu fördern, die Sammlung der Ilsetraut-Glock-Grabe-Stiftung zu bewahren und in Ausstellungen im Kunsthaus Meyenburg zu integrieren.

In die Endrunde des Grafikpreises wurden folgende 17 Künstler ausgewählt:

Jürgen Höritzsch aus Chemnitz

Luise von Rohden aus Leipzig

Ulricke Zabel aus Halle

Christof Wischniowski aus Dresden

Andrei Krioukov aus Berlin

Jörg Hufschmidt aus Hannover

Tanja Pohl aus Greiz

Frank Degelow aus Leipzig

Paul Wessler aus Bramsche

Heinz Ferbert aus Priestewitz

Sebastian Harwardt aus Halle

INK Sonntag-Ramirez Ponce aus Jossgrund

Timm Kregel aus Gorsleben

R.F. Myller aus Hannover

Linda Grüneberg aus Halle

Ilko Koestler aus Halle

Jörn Konrad aus Leipzig

Die gebürtige Nordhäuserin Ilsetraut Glock lebte und arbeitete zwar seit 1950 in Oedekoven bei Bonn, ist ihrer Geburtsstadt aber trotz Entfernung und Teilung Deutschlands immer eng verbunden gewesen. Nach der Wiedervereinigung belebte sie frühere Verbindungen und knüpfte mit Ambitionen der Kunstförderung neue Kontakte in ihrer Heimatstadt. Für die Stiftung wählte sie als Namen die Verbindung als ihrem Nachnamen Glock mit ihrem Geburtsnamen Grabe, um auch damit die Verbundenheit mit ihrer Heimat zu verdeutlichen. Am 13. Mai 2002 wurde Ilsetraut Glock als Dank für ihr Engagement Ehrenbürgerin der Stadt Nordhausen. 2003 bekam sie den Thüringischen Verdienstorden sowohl als anerkannte Künstlerin als auch für ihr „uneigennütziges Wirken und ihr Mäzenatentum“.