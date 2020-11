Abora-Filmpremiere in Gotha wird verschoben

Weil wegen der Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie im November alle Veranstaltungen ausfallen müssen, kann auch die Premiere des Films über die Abora-IV-Expedition am 20. November im Gothaer Kulturhaus nicht stattfinden. „Wir bedauern das sehr, weil wir mit den Vorbereitungen schon weit waren und weil es großes Interesse gab“, sagt der Gothaer Gunter Lencer vom Verein für experimentelle Archäologie. Der Film über die jüngste Schilfboot-Expedition vergangenes Jahr über das Schwarze Meer und das Mittelmeer von Bulgarien bis in die Türkei wurde erneut vom gebürtigen Gothaer Dominique Görlitz geleitet.

Der Gothaer Peter Schmolke war als Vize-Skipper wieder mit an Bord – wie schon bei der Abora-III-Expedition 2007 auf dem Atlantik. Die Dokumentation entstand mit Hilfe des Gothaer Filmemachers Patrick Günter. „Wir hatten ein umfassendes Hygienekonzept und 40 Anmeldungen für die möglichen 126 Besucher im Kulturhaus“, so Lencer. Ausfallen soll die Premiere nicht. „Wir sind mit der Kultourstadt im Gespräch, die Uraufführung ins späte Frühjahr 2021 zu verschieben in der Hoffnung, dass Dominique Görlitz dann vom neuesten Schilfboot-Abenteuer und seinen Erkenntnissen berichten kann.“