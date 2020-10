Ai Weiwei in Eisenach: Betonkunst gegen Betonköpfe

Das Lutherhaus ist kein Kunstmuseum. Kunstwerke in der Dauerausstellung „Luther und die Bibel“ standen und stehen nicht für sich, sondern im Dienst einer Sache: hier der Veranschaulichung von Weltanschauungen.

Und ursprünglich waren Stücke der Eisenacher Sammlung mittelalterlicher Holzskulpturen zum Beispiel, die hier vorkommen, liturgische Objekte, keine sakrale Kunst aus eigenem Recht. Luther-Porträts aus der Cranach-Werkstatt dienten reformatorischer Propaganda.

Insofern ist ein Werk von Ai Weiwei hier am richtigen Ort, noch dazu, da es Luther-Bezug behaupten darf. Kunst ist nicht der Zweck des Ai Weiwei, sondern sein Mittel.

„Alles ist Kunst, alles ist Politik.“

Er ist nicht auch noch ein Menschenrechtsaktivist und ein Dissident im chinesischen Regime, er ist dies gerade und zuerst mit und in Objekten, Installationen, Skulpturen, Filmen. Er kann nicht anders. „Alles ist Kunst, alles ist Politik“, lautet sein Credo. So setzt er die Welt ins Bild, und sich selbst auch.

Im Innenhof des Lutherhauses schaut man ihm nun dauerhaft aufs Profil. Dort hockt Ai Weiwei gebückt auf einem Schemel, als Mann in einem Würfel: „man in a cube“.

Die beiden eineinhalb Meter hohen, jeweils mehr als eine Tonne schweren Betonblöcke wirken wie die aufgeschnittene Negativform einer Gussplastik. Das birgt, dem Künstler zufolge, „eine einzelne Gestalt in Einsamkeit“: er selbst während 81-tägiger Isolationshaft.

Der Regimekritiker war 2011 unterm Vorwand der Steuerhinterziehung und Steuerflucht am Pekinger Flughafen verhaftet worden. Später, nach mehrjährigem Hausarrest, ließ man ihn ziehen, nach Berlin zunächst. Weil Deutschland „keine offene Gesellschaft“ sei, zog er 2019 nach Cambridge.

Arbeit wird zum Eisenacher Freiheits- und Reformationsmahnmal

In Berlin entstand „man in a cube“ für die Ausstellung „Luther und die Avantgarde“. Die Stiftung für Kunst und Kultur Bonn brachte zum Reformationsjubiläum Gegenwartskunst im Alten Gefängnis von Wittenberg zusammen: Werke unter anderem auch von Markus Lüpertz, Jonathan Messe, Richard Jackson, Ayse Erkmen oder Erwin Wurm in insgesamt 66 Zellen.

„Der freie Ausdruck eines jeden Individuums“, erklärte Ai Weiwei damals seinen Bezug zu Luther, „ist überaus wichtig für die menschliche Entwicklung.“ Jetzt, zum 500-jährigen Jubiläum der Lutherschrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“, die als Teil des Weltdokumentenerbes übrigens in der Forschungsbibliothek Gotha liegt, wird die Arbeit zum Eisenacher Freiheits- und Reformationsmahnmal.

Öffentliche und private Geldgeber finanzierten den Ankauf

Das soll eine halbe Million Euro gekostet haben. Die Stiftung Lutherhaus konnte das Werk im vergangenen Dezember ankaufen, öffentlich gefördert von Bund und Land, mitfinanziert von der Kulturstiftung der Länder sowie Banken und Sparkassen, Sponsoren und Spendern.

Wenn Kunst etwas bewirke, „dann ist das gut investiertes Geld“, meinte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Freitag, beim Festakt in der Georgenkirche anlässlich der Enthüllung. Ohnehin sei dergleichen mit Geld nicht zu erklären, sondern nur mit der Wirkung des Werkes. Die begreift Ramelow als Mahnung: „Zwänge, die zu überwinden sind und Ketten, die immer wieder zu brechen sind.“

In einer aufgezeichneten Videobotschaft beschrieb Ai Weiwei selbst „diese unangenehme Unruhe eines Negativstandbildes“, das von der Freiheit des Gedankens erzähle. Es steht im kleinen Innenhof, den man sich als engen Gefängnishof vorstellen kann. Darüber der freie Himmel. Der Mann, der in den Kubus eingeschlossen war, hat sich befreit und ging. Doch hat er ihn geprägt, so wie dieser ihn prägte. Seine Blickrichtung übrigens ist die Wartburg, wo Luther ja einst isoliert lebte, in 301-tägiger Schutzhaft.

Mahnmal von Ai Weiwei wirkt eindeutig

Übertragen in die Georgenkirche wurde am Freitag die getanzte Enthüllung: Juliette Odiet und Jesse Cornelis von Eisenacher Ballett umspielten die Betonplastik mit einer Befreiungsetüde auf die Aria aus Bachs Goldberg-Variationen.

Was dann unterm Tuch zum Vorschein kam, ist eine zeitgenössische „Form von künstlerischer Reformationsauseinandersetzung und -erinnerung“, sagte Lutherhauschef Jochen Birkenmeier gegenüber unserer Zeitung. „Und das ist interessant, weil wir sonst eigentlich nichts haben vom Reformationsjubiläum 2017 und auch nichts bleibt, was Kunst betrifft.“ Es gab und gibt viele Lutherdenkmäler des 19. Jahrhunderts. „Danach nichts mehr.“

Das Mahnmal von Ai Weiwei wirkt eindeutig. Ob das Negativstandbild insofern positive Propaganda ist oder Kunst (oder beides), ließe sich befragen. Wie meinte Ai einst: „Darum dreht sich doch die Freiheit: alles in Frage zu stellen.“