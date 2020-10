„Alphabete der Natur“ im Weimarer Goethe- und Schiller-Archiv

Einem heute vergessenen, wunderlichen Gelehrten widmet das Goethe- und Schiller-Archiv Weimar zurzeit die kleine Ausstellung „Alphabete der Natur“: Christian Wilhelm Büttner (1716-1801) war zu Lebzeiten berühmt für seine ausschweifende wissenschaftliche Sammlertätigkeit wie auch für seine vielseitigen Kenntnisse; Goethe nannte ihn „das alte lebendige Encyclopädische Dictionair“.

Der Apothekersohn aus Wolfenbüttel hatte ohne abgeschlossenes Studium ab 1758 eine – wenngleich schlecht dotierte – Professur in Göttingen inne. Er hielt die ersten Vorlesungen zur Naturgeschichte im deutschsprachigen Raum; Georg Christoph Lichtenberg zählte unter seine Schüler. Büttner reiste viel und korrespondierte wie ein moderner Netzwerker mit der halben Welt. Davon zeugt in der Weimarer Schau zum Beispiel ein Brief Johann Reinhold Forsters von 1777, der soeben seinen Bericht von der Weltumseglung mit James Cook publiziert hatte.

Suche nach der verborgenen Harmonie der Dinge

Der Gelehrte legte ein Herbarium mit Pflanzenteilen an, er häufte in seinen stets zu kleinen, daher wechselnden Wohnungen Bücher, Handschriften, Kupferstiche, Münzen und vieles mehr an. Und er suchte nach der verborgenen Harmonie der Dinge – also nach Systematiken.

Die beschränkten sich jedoch nicht auf Naturkundliches, sondern überliefert sind ebenfalls an Zahlenmystik erinnernde mathematische Rätselspiele, vor allem jedoch vergleichende sprachwissenschaftliche Studien. Büttner besaß unter vielen anderen auch außereuropäische Handschriften, er fragte anhand des Syrischen, Hebräischen, Griechischen und Lateinischen nach der Entwicklung der Schriftzeichen und versuchte sogar aus dem Vergleich von 47 Sprachen eine Art Universal-Alphabet zu generieren.

Daran scheiterte er ebenso wie an der Idee eines Kompendiums aus 1000 Wörtern in 300 Sprachen. Von all dem ernsthaften Treiben legt die Schau Zeugnis ab.

Aus Geldnot veräußerte Büttner sein Kabinett an die Göttinger Universität gegen eine Leibrente. Weimars Herzog Carl August indes übernahm Bücher und Handschriften zu ähnlichen Konditionen und gewährte Büttner ein Altersdomizil im Jenaer Schloss. Wo er das Zeitliche segnete.

Bis 20. Dezember, Mo-Do 9-17 Uhr, Fr 9-16 Uhr, Sa-So 11-16 Uhr. Eintritt frei