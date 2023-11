Als 26-Jähriger auf dem Wege zur Weltkarriere

Gera. In Gera und Altenburg stellt der Ausnahme-Musiker aus Dresden sich jetzt als Solist in Sinfoniekonzerten vor. wir sprachen mit ihm.

Erst 26 Jahre ist der Cellist Friedrich Thiele alt und gilt bereits als ein Rising Star seiner Zunft. Jetzt ist er als Solist in Gera und Altenburg zu Gast: mit dem Konzert für Cello und Blasorchester von Friedrich Gulda. Thiele studierte in Weimar bei Wolfgang Emanuel Schmidt, gewann einige prominente Wettbewerbe sowie ein Hochkaräter-Vorspiel: Seitdem ist er Konzertmeister der Celli in der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Wir telefonierten mit ihm auf seiner Bahnreise nach Gera.

Mich amüsiert das Gulda-Konzert. Aber wie würden Sie es beschreiben?

Es grenzt durchaus schon an Unterhaltungsmusik. Er hat völlig unterschiedliche Charaktere und Stile in dieses Konzert hineingepackt, die sich aneinander reiben. Das spricht für seinen Humor und kommt beim Publikum gut an.

Gulda war Weltklasse-Pianist, aber heute erinnern eigentlich nur noch seine Kompositionen an ihn. Ist das Schicksal da gerecht?

So ist das eben. Ein Interpret bleibt der Nachwelt höchstens durch seine Tonaufnahmen erhalten. Kompositionen dagegen haben als originäre Schöpfungen praktisch Ewigkeitswert. Gulda war ein Filou und Exzentriker. Das merkt man seiner eigenen Musik an.

Heißt das, dass Sie sich ebenfalls ans Komponieren wagen?

Nein, bisher gar nicht. Ich habe noch viel damit zu tun, mich in der Orchesterarbeit zu arrangieren und mein Repertoire zu vergrößern.

Wie passt der Brotberuf im Weltklasse-Orchester zur Solo-Karriere?

Vorzüglich, weil er mir hinreichend Freiräume lässt. Deshalb möchte ich ihn auf keinen Fall missen.

15. u. 16. Nov., 19.30 Uhr Konzertsaal Gera, 17. Nov., 19.30 Uhr, Theaterzelt Altenburg. Tickets: www.theater-altenburg-gera.de