Als Katze zum Musicalstar: Angelika Milster wird 70

Gera/Greiz. Angelika Milster wird 70 Jahre alt. Auch in Gera hat sie sich schon in viele Herzen gesungen. 2022 gibt sie Konzerte in Gera, Altenburg und Greiz. Ein Interview mit der Grande Dame des Musicals.

Angelika Milster wurde in den 80er-Jahren durch „Cats“ zum deutschen Musicalstar. Unlängst sang sich die gebürtige Mecklenburgerin in der Rolle der Norma Desmond in „Sunset Boulevard“ in der Herzen der Zuschauer des Theaters Altenburg-Gera. Kommenden Sommer wird sie vier große Open-Air-Konzerte in Altenburg und Gera geben. Im Mai präsentiert sie zudem Musicalhits mit der Vogtland-Philharmonie in Greiz. Heute wird die Grande Dame des Musicals aber erst einmal 70 Jahre alt.

Wie werden Sie Ihren Geburtstag feiern?

Ganz gemütlich. Ich bin zu Hause in der Schweiz, werde vielleicht, wenn es schneit, etwas Schnee schippen. Dann werde ich mit meinem Mann einen schönen Spaziergang machen, auswärts gut essen gehen und mich über die Anrufe meiner Freunde freuen. Durch Corona ist es ja schwierig, in die Schweiz zu kommen. Das ist aber auch nicht schlimm. Wir haben so viel gefeiert.

Sie waren in „Sunset Boulevard“ zwei Spielzeiten in Altenburg und Gera zu erleben. Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Die Menschen – das tolle Publikum und meine Kollegen: Meine süße Claudia Müller (Sängerin), auf die ich mich sehr freue, wenn ich wieder nach Gera komme, Kai Wefer (Sänger) und der wunderbare Chor. Es war eine schöne Arbeit. Die Atmosphäre im Ensemble war wunderbar: vom Dirigenten Thomas Wicklein und dem Orchester bis zur Maske und zum Kostüm. Da fällt mir eine schöne Anekdote ein.

Erzählen Sie.

Meine wunderbare Garderobiere, meine Siggi, kam eines Tages rein und sagte zu mir: „Angelika, du musst zum Dängo.“ – „Was?“ – „Du musst zum Dängo.“ Ich frag: „Was ist das denn?“ Sie meinte Tango, hat es aber im Dialekt gesagt. Ich habe so gelacht. Sie aber auch.

Sie führen ein sehr rastloses Leben, treten in ganz Deutschland auf. Wie halten Sie das durch?

Ich bin einfach so. Sehr zum Leidwesen meiner Mutter. Sie hat immer Angst um mich.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Dass ich gesund bleibe und dass wir endlich diese Masken in der Schublade liegen lassen können. Wenn ich das ganze Elend auf der Welt sehe, dann wünsche ich mir Menschen, die ein bisschen Abhilfe leisten können.

Sie beweisen auf der Bühne immer wieder höchste Professionalität. Sind Ihnen auch Missgeschicke passiert?

Im letzten Konzert ist das Mikrofon ausgefallen.

Und was haben Sie gemacht?

Weitergesungen. Das war ein wunderbares Konzert. Zum „Flashdance“-Hit „Tanz im Feuer“ haben alle im Parkett getanzt. Auch eine ältere Dame hat sich ihren Rollator geschnappt und ihre Hüfte geschwungen. Das hat mich so beglückt.

Ein wunderbares Missgeschick passierte mir auch in „Kiss Me, Kate“, eines meiner ersten Musicals am Theater des Westens in Berlin. Darin musste ein Mönch auf der Bühne hinfallen, verlor dabei aber seine Perücke. Da habe ich so lachen müssen. In „Cabaret“ bin ich mal im Kleiderschrank hängen geblieben, weil der Requisiteur vergessen hatte, den Drahtbügel herauszunehmen. Der hatte sich in meiner Hochfrisur verfangen. Als ich dann endlich auf der Bühne stand, lachte sich das Publikum kaputt. Erst als ich mich zur Seite drehte, habe ich den Bügel bemerkt.

Galakonzert mit der Vogtland-Philharmonie in Greiz: Sa, 7. Mai, 19.30 Uhr, Vogtlandhalle

Open-Air-Konzerte mit dem Philharmonischen Orchester Altenburg-Gera: Fr, 24. Juni, und Sa, 25. Juni, jeweils 21 Uhr, Marktplatz Altenburg; Fr, 1. Juli, und Sa, 2. Juli, jeweils 21 Uhr, Sparkassenbühne Gera