Post von der Staatsanwaltschaft Göttingen erhielt Jens-Christian Wagner nur einen Tag vor seinem Auftritt im Kabinett der Landesregierung. Dort stellte der Historiker am Dienstag Perspektiven der Gedenkstättenarbeit in Thüringen vor und konnte den Brief gleichsam als aktuelle Fußnote anführen.

Aufgrund einer Strafanzeige wurde jetzt, zumindest formal, gegen Wagner ermittelt, weil er „ehrenrührige Tatsachen zum Nachteil der Wehrmachtssoldaten“ behaupte.

Es geht um den jüngst erschienenen schmalen Band „Aufrüstung, Krieg und Verbrechen“. Wagner gab ihn heraus, begleitend zu einer Ausstellung der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen, für die er bis eben noch zuständig war, als Chef der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten.

Ermittlungsverfahren sei „bizarr“ und „sowas von absurd“

Erzählt wird hier, wie die Wehrmacht in der Kaserne Bergen-Hohne den Angriffskrieg vorbereitete – und damit letztlich die Beteiligung an NS-Verbrechen. „Bizarr“ und „sowas von absurd“ nannte Wagner vor der Presse das Ermittlungsverfahren. Und jedenfalls bemerkenswert findet er, dass die Strafanzeige nicht gleich zurückgewiesen wurde. Die Wehrmachtsverbrechen seien ja längst „State of the Art“: allgemeiner Stand der Wissenschaft.

Inzwischen sollen die Ermittlungen, nach mehreren Presseanfragen bei der Staatsanwaltschaft, eingestellt worden sein. Laut Wagner steht dergleichen aber „in einem Raum der Diskursverschiebung nach rechts“. Somit dürfte er sich nur mäßig wundern. Diese Diskursverschiebung ist ihm selbst zufolge Teil eines umfassenden Transformationsprozesses, in dem sich die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora befinde.

Er will nun zwar „zum Teil andere Wege gehen“ als Knigge

Jens-Christian Wagner ist seit dem 1. Oktober deren Direktor, in Nachfolge seines ehemaligen Chefs, Volkhard Knigge, der „ganz hervorragende Arbeit geleistet“ habe. Wagner hatte bis 2014 die Gedenkstätte Mittelbau-Dora geleitet.

Er will nun zwar „zum Teil andere Wege gehen“ als Knigge, noch mehr „in die Gesellschaft hinein“. Dass er mindestens so unbequem und streitbar sein wird wie sein Vorgänger, und dabei ebenso klare Kante zeigt, ist aber schon deutlich geworden.

So kritisierte er dieser Tage erst via Twitter ein nach Umbettung seit 2014 existierendes Grabmal für 26 KZ-Häftlinge in Artern als „unangemessene Relativierung“. Diese werden dort als Opfer eines alliierten Luftangriffes 1945 geehrt, flankiert von der Tafel „Gedenkt aller Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft“.

Für Wagner ist das ein Beispiel bloßen Trauerns, ohne nach Tätern zu fragen. So komme es zu Gleichsetzungen. „Es geht explizit um Menschen, die als KZ-Häftlinge zu Tode gebracht wurden“, insistiert er. Und die Buchenwald-Stiftung, der er soeben einen Twitter-Account verordnete, stellt dort klar: „Es handelt sich um Opfer eines Bahntransportes vom KZ Buchenwald Richtung Langenstein-Zwieberge sowie des KZ-Außenlagers Artern (Teil des KZ Mittelbau-Dora).“

Der Vorgang mag als Beispiel gelten für vielfältige Herausforderungen, denen sich die Gedenkstätten laut Wagner gegenübersehen. Da ist der „Digitalisierungsdruck“, der nicht nur Sammlungen und Ausstellungspräsentationen betrifft, sondern die „erhebliche Beschleunigung geschichtspolitischer Debatten in Social Media-Kanälen“, die „Radikalisierung und Desinformation im Netz“. Man müsse mit soliden Informationen reagieren.

Da ist auch „das Ende der Zeitzeugenschaft“. Der Schriftsteller und Buchenwald-Überlebende Jorge Semprún hatte es 2005 kommen sehen, als er, unter Protest ehemaliger Mithäftlinge, in Weimar die schmerzliche Wahrheit aussprach, dass es bald keine Überlebenden mehr gebe: „Niemand wird mehr sagen können: Ja, so war es, ich war dabei.“ Diese Lücke durch virtuelle Zeitzeugenschaft zu ersetzen, durch Avatare auf Basis aufgezeichneter Interviews etwa, sieht Wagner kritisch. KZ-Gedenkstätten hätten sich ein Rekonstruktionsverbot auferlegt, zunächst bauliche Relikte betreffend. Man dürfe Beweismittel nicht nachbilden – und „also auch nicht Zeitzeugen rekonstruieren“.

Das Gedenken gehört auch unter Wagner den Opfern. Gedenkstätten aber müssten sich „vom Opferzentrismus lösen“, auch Täter, Mittäter, Zuschauer, Profiteure der Verbrechen thematisieren. Die Kernfrage bleibt: Wie konnte das geschehen?

