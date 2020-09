„Angst vorm roten Container“ sorgt für Ansturm auf Büchermarkt in Nordhausen

Rund 30.000 Bücher in 800 Kisten – so lautete das Erfolgsrezept des Bücherrettungsmarktes am Samstag in Nordhausen. Und das zog: Auf etwa 700 schätzte Organisator Frank Tuschy vom Kinder-Kirchenladen die Zahl der Bücherwürmer, die mit ihrem Kauf gespendete Bücher vor dem Altpapier retteten. Viele habe der bedrohliche rote Container noch einmal extra zum Kauf motiviert, sagte mancher Käufer auf dem Blasiikirchplatz. Einer, so Tuschy, habe gar über 1000 Bücher gekauft.