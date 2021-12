Apoldaer Musiksommer 2022 mit Howard Carpendale und Stefanie Hertel

Apolda. Zum Staraufgebot gehört auch Eloy de Jong.

Die Stadt hat nun das letzte Geheimnis um den Apoldaer Musiksommer 2022 gelüftet. Beim Schlagerabend am 7. August erwartet die Besucher ab 19 Uhr ein Open-Air-Konzert, bei dem Stefanie Hertel, Eloy de Jong sowie Howard Carpendale auf der Festwiese begrüßt werden können. Für die Festwiese in der Herressener Promenade sind Tickets sowohl für Steh- als auch Sitzplätze zu erwerben. Der Vorverkauf startet am Freitag in der Tourist-Information Apolda, auf www.eventim.de und auf www.ticketshop-thueringen.de.