„Ariadne auf Naxos“ in Weimar: Im Zeichen des Dada stecken am Ende alle unter einer Decke

Auf „Geistesgegenwart im Chaos“ kommt es dem Dadaismus an, schreibt der Philosoph Peter Sloterdijk in seiner „Kritik der zynischen Vernunft“. Definitiv war der Geist gegenwärtig in einer kunstvoll unübersichtlichen Inszenierung von Richard Strauss‘ Oper „Ariadne auf Naxos“, die am Samstag im Deutschen Nationaltheater Weimar Premiere feierte.

Das Publikum zeigte sich hellauf begeistert von dem vielschichtigen Treiben auf einer Passerelle vor dem Orchestergraben, im Proszenium, einer wüsten Insel auf der Hauptbühne und in zwei Foyers – und das alles gleichzeitig.

Regisseur Martin G. Berger entfesselte seine Fantasie, schichtete über das ohnehin schon komplexe Geschehen vielfache weitere Bedeutungsebenen und verlängerte die Kammeroper mit diversen Dada-Einlagen, die eine Referenz an das Uraufführungsjahr 1916 bildeten, um eine gute halbe Stunde.

Im Zentrum stand der nur scheinbare Antagonismus zwischen der buffonesken Zerbinetta, mit Koloratur-Bravour und agilem Spiel verkörpert von Ylva Stenberg, und der seriösen Heroine Ariadne, todesschmachtend mit farbenreichem Sopran gesungen von Camila Ribero-Souza.

Die Abendunterhaltung „im Hause des reichsten Mannes von Weimar“ sieht nämlich die zeitgleiche Aufführung der heroischen Oper „Ariadne auf Naxos“ und der Komödie „Die ungetreue Zerbinetta“ vor: so befohlen vom Haushofmeister, mit großer Bühnenpräsenz und glasklarer Diktion gespielt von Max Landgrebe.

Diese Anordnung stürzt den Komponisten der Oper, der die „heilige Musik“ in Gefahr sieht, in schiere Verzweiflung. Stimmlich phänomenal schlüpft Sopranistin Sayaka Shigeshima in diese Hosenrolle. Mit Schnauzbart und in braunem Dreiteiler müht sich ihr Musiklehrer (gewohnt souverän: Bariton Uwe Schenker-Primus) um Verständnis für die Befehle des Hausherrn, doch erst Zerbinettas Charme vermag den Komponisten zu betören und mit der Situation zu versöhnen.

Regisseur Berger nimmt nun den Haushofmeister beim Wort und teilt das Geschehen nach der Pause zeitweise simultan auf drei Bühnen auf, die per Video-Live-Schaltung bildlich miteinander verbunden bleiben. Den Commedia dell’Arte-Figuren der Zerbinetta-Truppe kommt in dieser Phase eine zentrale Rolle zu. Mit viel Spielfreude und in kreativer Kostümierung (Alexander Djurkov Hotter) entführen Äneas Humm als Harlekin, Jörn Eichler als Scaramucchio, Oliver Luhn als Truffaldin, Paul Enke als Pagliaccio und Taejun Sun als Brighella das Publikum in die Entstehungszeit der Oper.

In den Foyers wird das „Dadaistische Manifest“ verlesen, eine Jazzband mit Banjo (Arrangements: Karl Epp) kontrapunktiert die Strauss’sche Romantik, und Zerbinetta präsentiert am Vorabend des Internationalen Frauentags das 1914 entstandene „Feminist Manifesto“ von Mina Loy. Auf der Hauptbühne hebt sich derweil der eiserne Vorhang und gibt den Blick frei auf die „wüste Insel“ Naxos, auf der sich Ariadne dem Tode geweiht wähnt (Bühnenbild: Sarah-Katharina Karl). Umringt vom bezirzenden Gesang der Nymphen Najade (Heike Porstein), Dryade (Marlene Gaßner) und Echo (Emma Moore) trauert sie ihrem Theseus nach und mag sich auch vom Lied des Harlekins „Lieben, Hassen, Hoffen, Zagen“ nicht trösten lassen. Doch ihre Todessehnsucht wandelt sich mit der Ankunft des göttlichen Bacchus, metallisch-schneidig verkörpert von Ric Furman, in verzückte Liebesbereitschaft.

Währenddessen lässt Martin G. Berger auf der Drehbühne die Opernhandlung pantomimisch nachspielen und live gestreamt durch die Jahrzehnte springen, bis hin zur „Bar Naxos“ und der U-Bahn-Station „Wüste Insel“. Dem Betrachter schwirrt am Ende schier der Kopf ob der Überfülle an Ideen und visuellen Eindrücken (Videokünstler: Roman Rehor).

Bei allem gelungenen Divertissement und einer virtuosen Personenregie, die mit Ausnahme alberner Tänzchen und expliziten Küssen nichts zu wünschen übrig lässt, stellt sich dennoch die Frage nach dem rechten Maß der Mittel. Sind es ihrer dann doch zu viele? Den Kern einer jeden Oper, die Musik, kann jedenfalls nichts erschüttern. Dominik Beykirch, koordinierter 1. Kapellmeister der Staatskapelle Weimar, entfaltet die Partitur im Graben mit heiligem Ernst, in wunderbarer Plastizität und kammerorchestraler Transparenz.

Die drei Dutzend Musikerinnen und Musiker lassen mit solistischer Brillanz immer wieder das Strauss’sche Melos gar lieblich emporsteigen, wenn es nicht gerade durch dadaistische Schauspieleinlagen unterbrochen wird. Vom „Maßstab des Innern“ spricht der Oberdada Johannes Baader in seinen „Acht Weltsätzen“, in Weimar würdig rezitiert von Haushofmeister Max.

Und hier nimmt die Regie das „Wahrheitspathos“ (Sloterdijk) des Dada tatsächlich ernst: Scheinbare Gegensätze können sich versöhnen, und am Ende stecken wir alle – wie im Schlussbild die zusammengekuschelten Protagonisten – doch unter einer Decke.

Die nächsten Vorstellungen: 13. März, 29. März, 11. April