Asphaltpiraten: Der Debütfilm „Rodeo“ startet im Kino

Weimar. Die Autorenfilmerin Lola Quivoron begibt sich mit dem Debütfilm „Rodeo“ in die raue Welt der Motorrad-Gangs.

Schwindel erregen schon die ersten Bilder. Nur kleine Rangeleien im Flur eines Vorstadt-Wohnblocks und dann auf dem Hof hat die Heldin Julia da zu bestehen, doch Kameramann Raphaël Vandenbussche hat praktisch alles aus der Hand gedreht und bringt so die Optik zum Tanzen. Die junge Frau vom Rand der Gesellschaft will unbedingt bei den Motorrad-Gangs und deren halsbrecherischen, illegalen Show-Einlagen mitmischen. Jetzt kommt „Rodeo“, das beachtliche Langfilm-Debüt von Lola Quivoron, auch in unsere Kinos.

Zweirad- und Action-Fans werden womöglich die Zunge schnalzen, denn Quivoron hat sich der kompetenten Hilfe Mathieu Lardots versichert, der schon James Bond- und Jason Bourne-Filme als Stuntkoordinator betreute. Und die Akteure vom LM Stunt wissen nur zu gut, was sie tun. Mit gewöhnlichem Straßenverkehr hat ihre Form der Mobilität nichts mehr zu tun. Darum geht es auch nicht.

Die Herausforderung einer weiblichen Gangsterfigur

Der Ehrgeiz Julias (Julie Ledru) rührt nicht etwa daher, dass sie Benzin im Blut hätte, sondern fraglos einen erhöhten Pegel an Testosteron. Sie verlangt ihren Platz in dieser Männerdomäne, will Emanzipation – und grenzenlose Freiheit. Im raubeinigen Gang-Milieu der französischen Banlieues muss diese energiegeladene Außenseiterin, die Regisseurin Quivoron trotz ihres mädchenhaften Erscheinungsbildes als non-binär identifiziert, sich durchsetzen: „Ich habe davon geträumt, eine weibliche Gangsterfigur zu schreiben“, sagte Quivoron in einem Interview. „Ich mag Mafiafilme, Kriegsfilme, Filme mit viel Gewalt.“

Geschmackssache. Aber zuerst braucht Julia eine Maschine – per Ebay. Fachfraulich diskutiert sie mit dem Besitzer, prüft Bremsen, Zylinderköpfe, die schwergängige Kupplung. Bei hoher Drehzahl, verspricht der Verkäufer, gehe der Motor ab wie ein Rakete. Das ist genau, was sie begehrt. Julia schlägt eine Probefahrt vor: Aufsitzen, Kickstart, Zündung – und mit Vollgas zischt sie los über Wald- und Feldwege, befreit und entgrenzt im Rausch der Geschwindigkeit.

Dreharbeiten ohne viel Aufwand

Leicht findet sie Kontakt zu den Asphaltpiraten; bis die sie akzeptieren, dauert es etwas länger. Die Gang hat sich darauf spezialisiert, teure Cross- und Rennmaschinen zu stehlen und zu hehlen. Domino, ihr Boss, sitzt allerdings ein und steuert das Geschäft vom Knast aus; in seiner Biker-Werkstatt werden die Fahrzeuge umfrisiert. Es dauert eine Weile, bis Julia diesen Dreh raushat. Doch dann entfaltet sie verborgene Talente – mit allem Risiko. Denn in diesem Milieu wird erst zugeschlagen und später gefragt.

Die raue, finstere Ästhetik des Films, der offensichtlich beim Dreh ohne viel Aufwand mit Licht und Technik-Equipment auskam, machen die Stärken von Quivorons „Rodeo“ aus. Und klar ist, dass es für eine kompromisslose Kämpferin wie Julia kein glückliches Ende geben kann. Für die Regisseurin liegt die Chose anders: Ihr Streifen feierte voriges Jahr in Cannes Premiere und erhielt den „Coup de Cœur“-Award in der Sektion „Un Certain Regard“.

Ab Donnerstag, 13. Juli, im Lichthaus Weimar und demnächst auch im Jenaer Kino am Markt