Architekt Ralf Pasel von der Technischen Universität Berlin ist der Kopf des Konsum-Umbaus in ein Landzentrum. Die zum Anger zeigende Seite des Gebäudes verkleideten Studentinnen mit Holz eines Rotterdamer Kunstprojekts.

Attraktion in Pink: Kunstprojekt aus Rotterdam zieht nach Sundhausen

Sundhausen. Pinkfarbener Blickfang auf einem Thüringer Dorfanger: Wie ein Kunstprojekt - mit Beteiligung der Weimarer Uni -auf und an den Anger von Sundhausen bei Bad Langensalza kommt.

Pinkfarbene Akzente hat Sundhausens Anger erhalten. Weitere sollen sich in den nächsten Monaten in der Region finden.

Im künftigen Landzentrum war bis Samstag die fünfte Bauhütte am Wirken. Diesmal ging es vor allem darum, Material wiederzuverwenden, sagt Ralf Pasel von der Technischen Uni Berlin. Der Architekt, der auch in Rotterdam ein Büro hat, ist der Kopf des Projekts.

Eine Treppe führte im Sommer hinaus aufs Kulturzentrum Het Nieuwe Instituut, dessen Dach im Sommer für Veranstaltungen genutzt wurde. Foto: Ossip van Duivenbode

Die Studenten konnten ein vom Het Nieuwe Instituut Rotterdam geschenktes pinkfarbenes Holzdach verwenden. 650 Quadratmeter Holz brachte allein die Plattform mit, dazu kamen Geländer und Treppen. Die Veldacademie Rotterdam schickte ihre Holzmodule eines mobilen Theaters.

Mit einem Aufruf an die Region Sundhausen und darüber hinaus wurden zudem Textilien gesammelt. Dann wurden, unter Regie der Arbeitsgemeinschaft Textil und Nachhaltigkeit (Tun) der Bauhaus-Uni Weimar, Streifen von alten Handtüchern, ausrangierten Festkleidern mit denen eines Edelstoffes zusammengenäht, der aus Dänemark gesponsort worden war. Als Vorhänge – Pasel nennt es Wohnmöbel – sollen sie an die Fenster des Landzentrums kommen und auch Räume strukturieren.

Das pinkfarbene Holzdach war im Sommer Teil des Kunstprojekts Rooftop Walk. Dabei konnten Besucher in 30 Meter Höhe über Dächer der Stadt gehen. Eines der Dächer – das pinkfarbene, das Veranstaltungsfläche war – wurde nach Sundhausen gebracht.

Fünf Hochschulen aus Europa und Südamerika arbeiten zusammen

Studenten aus fünf Hochschulen – von der TU Berlin, Bauhaus-Uni Weimar, aus Delft, Wien, Santiago de Chile und von Maler-Fachschulen aus ganz Deutschland brachten unter dem Motto „Aufbruch durch Gestaltung“ das Landzentrum wieder einen Schritt vorwärts.

Im Landzentrum, dem umgebauten Konsum, wollen die Stiftung Landleben und der Verein Landengel Gesundheitsangebote und Dienstleistungen bündeln. Es gibt die Bürgermeisterei – also das Büro des Bürgermeisters – und die Dorfkümmerei, das Büro des Dorfkümmerers. Auch ein Zahnarzt soll tageweise behandeln. Für ihn schufen die Studenten mit dem Rotterdamer Holz einen separaten Zugang an der einstigen Laderampe.

Mit Holz vom Rotterdamer Kunst-Projekt entstanden Sitzgelegenheiten am Gesundheitskiosk, dem ehemaligen Konsum. Es ist ein Projekt der Internationalen Bauausstellung Thüringen. Foto: Thomas Müller / Iba Thüringen

Zum geplanten Gesundheitsnetz gehören auch Gesundheitskioske in Urleben, Kirchheilingen, Blankenburg, Bruchstedt. Sie sollen Anlaufstelle sein für Versorgung und Beratung. Für die Gesundheitskioske sind aus dem pinkfarbenen Holz Stühle und Bänke entstanden.

Pinkfarben sind auch die Sitzmöbel auf dem Anger und am Landzentrum. „Wir haben zuletzt immer wieder gemerkt, wie sehr die Menschen bei Feiern auf dem Anger eine Sitzmöglichkeit vermissen“, sagt Ralf Pasel. Zwischen Landzentrum und Anger gibt es nun seit wenigen Tagen eine Bühne – freischwebend, mit der Möglichkeit, von unten angestrahlt zu werden.

2023 sollen wieder Studenten am Konsum-Umbau arbeiten

Was das Holz der pinkfarbenen Dachkonstruktion angeht: „Es ist immer noch so viel da für fünf Bauhütten“, meint Pasel. Im Frühjahr soll es eine weitere Bauhütte geben. Schwerpunkt ist dann das Bauen eines Vordaches für das Landzentrum. Auch energetisch gibt es am Gebäude noch einiges zu tun.