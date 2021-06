Auch Thüringer Kultur profitiert: 400-Millionen-Sonderprogramm für Schlösser und Gärten perfekt

Erfurt. Thüringen ist reich an bedeutenden Schlössern und Gärten. Doch der Erhalt der Kulturschätze ist kostspielig. Nach jahrelangem Ringen gibt es jetzt ein Sonderinvestitionsprogramm.

Die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt und die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten bekommen über ein Sonderprogramm zusammen 400 Millionen Euro für Investitionen in ihre Kulturschätze. In Berlin wurde am Freitag eine Verwaltungsvereinbarung zur Förderung der mitteldeutschen Schlösser- und Kulturlandschaft unterzeichnet. Danach gibt der Bund bis 2027 je 100 Millionen Euro für Sonderinvestitionsprogramme der beiden zuständigen Stiftungen in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Die Länder steuern jeweils die gleiche Summe bei.

Damit sind jahrelange Diskussionen und Verhandlungen abgeschlossen. Ursprünglich war eine gemeinsame Schlösserstiftung der beiden Nachbarländer Sachsen-Anhalt und Thüringen geplant gewesen, in die das Bundesgeld fließen sollte. Während sich Sachsen-Anhalt bereit zeigte, gab es in Thüringen Widerstand. Es wurde unter anderem über Strukturfragen und Mitspracherechte diskutiert. Jetzt setzen die beiden Länder ihre Pläne doch separat um.

Attraktivität strukturschwacher Regionen soll gestärkt werden

Kulturstaatsministerin Monika Grütters erklärte: „Mit seiner hohen Dichte an bedeutenden Bau- und Gartendenkmalen stiftet der mitteldeutsche Kulturraum Identität für unser ganzes Land. Auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung bedarf es eines großen Engagements, um diese wertvollen Kulturstätten zu erhalten und in die Zukunft zu führen.“ Zugleich solle die Attraktivität strukturschwacher Regionen im ländlichen Raum gestärkt werden.

Ergänzend zu den Investitionsmitteln gibt es bis zum Jahr 2027 insgesamt bis zu 150 Millionen Euro Projektmittel für Vorhaben bei der Digitalisierung, Provenienzforschung und der kulturellen Bildung sowie für länderübergreifende touristische Ziele. Die Projektmittel sollen der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, der Klassik Stiftung Weimar, dem Lindenau Museum Altenburg und der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha zugute kommen.

Thüringens kulturelles Erbe seien von nationaler Bedeutung

Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff sagte: „Das ist das größte zusammenhängende Schlösser-Investitionsprogramm, das Thüringen seit seiner Wiedergründung umsetzen kann. Und das ist wirklich ein tolles Ergebnis und ich freue mich sehr.“ Thüringens kulturelles Erbe und die Zeugnisse der Residenzkultur seien von nationaler Bedeutung. „Ich danke dem Bund, der dies anerkennt und mit dem paritätisch finanzierten Sonderinvestitionsprogramm Wort gehalten hat. Denkmalschutz wird ernst genommen. Schon heute sehen wir den Bedarf eines Sonderinvestitionsprogramms II, über das wir beizeiten mit dem Bund verhandeln werden.“

Die Mittel sollen laut Hoff in die großen Schlösser wie Schlosss Sondershausen im Kyffhäuserkreis oder Schloss Heidecksburg im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt fließen. „Aber wir wollen auch, dass kleinere Schlösser, die eben auch Gegenstand der Thüringer Schlösser und Gärten sind, an diesen Mitteln partizipieren.“

Das könnte Sie auch interessieren: