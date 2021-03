Auferstanden aus thüringischen Musikarchiven

Die Mitglieder des Thüringer Bach Collegiums vor dem Bachdenkmal in Arnstadt (Archivfoto).

Höchstens Experten ist der Name Anton Schweitzers (1735-1787) geläufig, weil der gebürtige Coburger anno 1773 Wielands „Alceste“ in Weimar zur angeblich ersten deutschen Oper vertonte; sie rangiert heute ebenso wie ihr Schöpfer weit jenseits des Repertoires. Um dies zu ändern, wirft sich nun das Thüringer Bach Collegium in die Bresche. Das Ensemble, das sich um einen Kern von Musikern der Staatskapelle bildete, hat Sa­kralwerke Schweitzers als Weltersteinspielungen auf CD gebannt.