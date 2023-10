Auftakt des diesjährigen Schütz-Festes in Gera

Gera. Eröffnungskonzert mit der Hamburger Ratsmusik in Marienkirche

Sowohl das Eröffnungskonzert des Heinrich-Schütz-Musikfestes 2023 am 6. Oktober in Gera als auch das Abschlusskonzert am 15. Oktober in Bad Köstritz wird vom diesjährigen Artist in Residence, der Hamburger Ratsmusik unter der Leitung von Gambistin Simone Eckert, gestaltet.

Als Auftakt ihrer Residenz und aus Anlass des 400. Geburtstags von Dietrich Becker präsentieren sie gemeinsam mit Cornelia Samuelis (Sopran) und Klaus Mertens (Bass) ein fein konzipiertes Programm rund um den Hamburger Meister und den Klangkosmos seiner Zeit. Unter dem Titel „fürnembste Musici“ erklingen Werke von Johan Schop, Johann Philipp Krieger, Dietrich Becker und Heinrich Schütz. Das Eröffnungskonzert am Freitag, 6. Oktober, musste in die Marienkirche in Gera-Untermhaus verlegt werden. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.