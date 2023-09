Ausstellung im Botanischen Garten Jena verlängert

Vier Skulpturen des Kölner Künstlers Martin Willig stehen derzeit im Botanischen Garten in Jena. Der Künstler mit seiner Frau Dorothea Calabrese vor der 5,30 Meter hohen Arbeit "Oribtal".

Jena. Vier Skulpturen des Kölners Martin Willing noch bis 15. Oktober in Jena zu sehen

Die aktuelle Ausstellung, „windbewegt“ des Kölner Physikers und Künstlers Martin Willig im Botanischen Garten in Jena wird bis zum 15. Oktober verlängert. Das teilte der Jenaer Kunstverein, der seit zwölf Jahren diesen besonderen Ausstellungsraum mit unterschiedlichsten Plastiken bespielt, mit.

An diesem Tag wird es um 15 Uhr eine Finissage geben. Neu im Begleitprogramm ist eine Kuratorenführung am 3. Oktober um 15 Uhr, zu der alle Interessenten eingeladen sind. Treffpunkt dafür ist kurz vorher der Kassenraum im Botanischen Garten.

Willing zeigt in Jena sich bewegende Metallskulpturen aus Stahl, Duraluminium und Titan. Durch Antippen oder einen Luftzug werden die Skulpturen in Bewegung versetzt.