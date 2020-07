Der Bildhauer Thomas Schulze aus Wünschendorft und der Grafiker Rainer Marofke aus Zeulenroda stellen ihre Werke in der Galerie ART IN im Kunsthaus Meerane aus.

Ausstellung in Meerane: Stille in Figur und Landschaft

Ein ehemaliges Kaufhaus am Markt von Meerane ist seit 2007 „Kunsthaus“. Dort hat in der ersten Etage die Galerie „Art In“ ihren großen Ausstellungsraum. Träger der bereits 1991 gegründeten Galerie ist der Meeraner Kunstverein. Bis zu sechs Ausstellungen pro Jahr zeigt er in der, nicht nur Radsportfreunden durch „die steile Wand von Meerane“ bekannten Stadt. Wegen Corona sind es in diesem Jahr nur vier, und zwei Ostthüringer stellen sich über den gesamten Sommer vor.

Das Duo Thomas Schulze aus Wünschendorf und Rainer Marofke aus Zeulenroda ist nicht nur seit langem befreundet, sondern schwingt auch künstlerisch auf einer Wellenlänge. Was der eine in Holz gestaltet und der andere zeichnet, malt oder radiert, passt einfach richtig gut zueinander. So ist es nicht das erste Mal, dass der Bildhauer und der Grafiker gemeinsam ausstellen.

Etwa 70 Werke werden gezeigt

Als Titel für Meerane haben die Ostthüringer „Stille in Figur und Landschaft“ gewählt. Rund 70 Werke können sie zeigen: Natürlich viel Kleinplastik, aber Platz ist auch für wichtige, große Arbeiten von Thomas Schulze wie „Die Berührung oder Der Künstler und sein Modell“. Von Rainer Marofke sind Druckgrafiken, Gemälde in kleinem Format, aber auch seine atemberaubend großen Grafitzeichnungen zu sehen.

Der 1958 in Jena geborene Schulze lebt und arbeitet seit fast vier Jahrzehnten in Wünschendorf. Zur Bildhauerei kommt er nach der Drechsler-Lehre in Bürgel, als er 1978 den Plastiker Volkmar Kühn kennen lernt. Nach erstem, vorsichtigem Herantasten ist längst ein erfolg-, umfang- und facettenreiches künstlerisches Werk entstanden, das Thomas Schulze in zahlreichen Ausstellungen zwischen Antwerpen, Berlin und vielen Städten in Thüringen gezeigt hat.

Rainer Marofke, 1968 in Zeulenroda geboren, macht eine Lehre als Werbegrafiker und arbeitet als Plakatmaler und Bühnendekorateur, bis er sich 1992 mit der Werbeagentur Marofke als selbstständiger Werbegrafiker in Zeulenroda nieder lässt. Zunehmend hat er sich in den letzten Jahren auch als Ausstellungs- und Museumsgestalter einen Namen gemacht. Seit rund 20 Jahren schafft er freie Grafik, malt und zeichnet. Marofkes großes Thema ist Werden und Vergehen, in seinen feinsinnigen Arbeiten ergründet er die Natur vom großen Waldstück bis zum Vogelnest.

Die Ausstellung am Markt 1 in Meerane wird bis 14. September gezeigt. Geöffnet: Di bis Do von 13 bis 18 Uhr und So von 13 bis 18 Uhr.