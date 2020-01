Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausstellung: Rund um den Mond

„An den Mond, auf den Mond und darüber hinaus“ – unter diesem Titel wird am Dienstag, 4. Februar, eine Ausstellung in der Volksbank Gera-Jena-Rudolstadt in Gera eröffnet. Wie die Veranstalter mitteilen, sei hier der Mond als Metapher in den Werken der beteiligten Künstler, die in Gera, Greiz, Athen, Brandenburg, Berlin, Dresden, Heidelberg und Istanbul leben, zu verstehen. Zeitlich gesehen beginnt der Parcours mit der Romantik. Um 1800 wurde der Mond angehimmelt und verklärt.

In der Ausstellung werden Arbeiten unter anderem von Lothar Krone, Wieland Payer, Frank Gaudlitz, Michael Lüder, Christos Bouronikos, Steffen Mühle, Mike Geßner, Michael Lüder, Jan Beumelburg, Julia Ehrt, Joachim Liebe, Ronald Koltermann, Halil Altindere, Christine Niehoff, Peter Rohn, Klaus Staeck, Heinz Bert Dreckmann, Wolfgang Schwarzentrub, Barbara Toch und Tanja Pohl zu sehen sein.

Dienstag, 4. Februar, 19 Uhr, Gera, Volksbank Gera-Jena-Rudolstadt (Leipziger Straße 41). Bei der Eröffnung sind einige Künstler aus der Region anwesend.