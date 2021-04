Barrierefreie Erklärfilme für Buga in Erfurt produziert

Erfurt. Wichtige Sehenswürdigkeiten der Buga in Erfurt können sich hör- und sehbehinderte Besucher mit dem Smartphone barrierefrei erklären lassen.

Mit den Händen sprechen, das ist für Gebärdendolmetscherin Claudia Oelze immer wieder eine spannende Herausforderung. Jetzt durfte sich die 50-Jährige über eine ganz besondere Aufgabe freuen: Oelze stand vor der Kamera, um Sehenswürdigkeiten der Bundesgartenschau für hörbehinderte Menschen in Gebärdensprache zu übersetzen.

Mit einem Smartphone können Beiträge vor Ort abgerufen werden

Vorgestellt werden unter anderem der Rosengarten, die Staudenschau an der Wasserachse oder das Zwei-Klima-Zonen-Haus Danakil.

Wer die Filme anschauen will, muss im Besitz eines Smartphones sein. Mit Hilfe von QR-Codes auf für die Buga hergestellten Übersichtstafeln können die Beiträge vor Ort auf dem Smartphone abgerufen werden.

Tochterfirma des Christophoruswerks produzierte erklärende Filme

Produziert wurden die etwa dreiminütigen Stücke im Film- und Tonstudio der Christophorus Dienstleistungen gGmbH. Dort arbeitet Stefan Dietrich, der die Beiträge für Menschen mit einer Sehbehinderung professionell eingesprochen hat. Alle Erläuterungen sind sowohl hör- als auch sehbar und somit barrierefrei.

Erfreut ist auch Björn Starke, der Geschäftsführer des Christophoruswerks: „Schön, dass wir so einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der Buga leisten können.“ In Auftrag gegeben wurden die Beiträge von der Buga gGmbH, die die Themen Inklusion und Barrierefreiheit von Beginn an in die Planungen für die Buga einbezogen hatte.