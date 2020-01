Ballett des Kroatischen Nationaltheaters Rijeka: Pures Tanzvergnügen und ein Bolero

Die kroatische Hafenstadt Rijeka wirbt als Kulturhauptstadt 2020 mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten und kulturellen Angeboten um die Gunst der Touristen aus aller Welt. Und sie geht mit ihren Schätzen auf Reisen, wie zur Ballettfestwoche Intermezzo in Gera zu erleben war.

Mit zwei ausverkauften Vorstellungen präsentierte sich das Ballett des Kroatischen Nationaltheaters Rijeka in der Geraer Bühne am Park. Nach dem modernen, nachdenklich stimmenden Tanzstück „Hero is tired“ (Der Held ist müde) zum Intermezzo-Auftakt begeisterte das Ensemble Mittwochabend erneut, diesmal mit einem überaus originellen Mix aus klassischem und modernem Bewegungsvokabular, vor allem aber mit jugendlich frischer, unbändiger Tanzfreude. Der eher nüchterne Titel „4 Allegros, 1 Allegretto und 1 Bolero“ ließ das zunächst nicht vermuten. Doch was Masa Kolar, künstlerische Leiterin des Ballettensembles, zur Musik von Beethoven und Ravel (eingespielt vom Orchester des Mehrspartentheaters) mit ihren Tänzerinnen und Tänzern auf die Bühne bringt, ist außergewöhnlich. Und dafür braucht es im ersten Teil nicht mehr als zehn Stühle, zehn Taktstöcke und ein exzellent durchdachtes Lichtdesign.

In Masa Kolars Choreografien wird Musik im Tanz lebendig. Ob im Streit um die Stühle oder beim lockenden Spiel mit den Taktstöcken, nichts überlässt die Choreografin dem Zufall. Heiter, witzig, temporeich und hoch musikalisch bewegen sich die Tänzerinnen und Tänzer, klassische Szenen mit anmutigen Pirouetten und hohen Sprüngen werden von moderner Körpersprache abgelöst, alles ist im Fluss. Pures Vergnügen, wie in diesen Bildern Tanz, Bewegung und Musik eine Einheit bilden.

Der Bolero des französischen Komponisten Maurice Ravel gehört zu den meistgespielten Werken der Orchesterliteratur. Wer ihn einmal gehört hat, bekommt den Rhythmus und das sich wiederholende Motiv nicht so schnell aus dem Kopf. Ursprünglich als Ballett gedacht, haben sich unzählige Choreografen an ihm versucht. Auch der Grieche Andonis Foniadakis verneigt sich mit seiner Interpretation vor Ravel. Sie ist im zweiten Teil des Abends in Gera zu sehen und sorgt für Jubelstürme. Fünf Tänzerinnen und Tänzer zelebrieren das zwanzigminütige Stück auf fünf kleinen Trampolin-Geräten. Bolero gesprungen und gehüpft, fast wie in der Manege. Mit unglaublicher Präzision führen sie dabei die immer gleichen Bewegungen aus, drehen sich, winkeln Arme und Beine an, ballen die Hände zu Fäusten, meist synchron und oft mit einem spitzbübischen Lächeln. Was für ein Bild, was für eine Kondition! Nach dem letzten Ton bricht der Jubel los.

