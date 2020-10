Seit eineinhalb Jahren gibt es das Bauhaus-Museum, in Weimar ist es längst ein Besuchermagnet. Seit der Eröffnung kamen 350.000 Menschen. Mit derzeit täglich über 500 Besuchern ist man in Corona-Zeiten komplett ausgelastet, normalerweise könnte das Haus doppelt so viele Gäste aufnehmen.

Einmal mehr hat das Museum jetzt Veränderungen an seinen Ausstellungspräsentationen vorgenommen und damit auf Besucherwünsche reagiert. Entsprechende Rückmeldungen habe es von Beginn an auf unterschiedlichste Weise über Besucherbücher, Briefe, Anrufe oder digitale Medien gegeben, sagt Museumschefin Ulrike Bestgen.

Eine der ersten Fehlstellen, die sich dabei schon früh herauskristallisierte, sei so etwas wie eine klassische, überblicksartige Einführung in Geschichte, Entwicklung und Zeitbezüge des Bauhauses von 1919 bis 1932 gewesen.

Nachgebessert wurde auch bei den Lichtverhältnissen

Nicht alle Besucher kämen bereits mit Vorkenntnissen und Hintergrundwissen ins Haus am Stephane-Hessel-Platz. Dies sei seinerzeit als erstes in einer großen Medienwand mit Leuchtbildern und Dokumenten im Foyer im Erdgeschoss nachgearbeitet worden.

Weitere Basis-Informationen etwa über die Zahl der Schüler, das Verhältnis von Frauen und Männern oder die Lehrenden sollen folgen. Nachgebessert habe man jetzt auch bei den Lichtverhältnissen.

So wurden etwa Türen zur sogenannten Himmelsleiter, einer sich über die gesamte Gebäudehöhe erstreckenden Treppe auf der Rückseite der Ausstellungsräume geöffnet, um mehr Tageslicht in die Ausstellungsräume hereinzulassen. Interessen der Besucher würden dabei mit konservatorischen Interessen in Einklang gebracht.

Seit Donnerstag finden Besucher nun auch deutlich mehr Informationen über einzelne Bauhausvertreter und ihr Werk. Das in sieben Themenbereiche unterteilte Haus arbeite vielfach mit Objekten.

Mehr über die Personen hinter den Exponaten erfahren

Daraus sei der Wunsch entstanden, mehr über die Personen hinter den Exponaten zu erfahren. Dafür wurden nun mehrere Ausstellungsbereiche um Projektionsflächen erweitert, auf denen Porträt- und Objektbilder von bis zu 70 Bauhäuslerinnen und Bauhäuslern quasi spielerisch zu bewegten, biografischen Plakaten verschmelzen. So erfährt man etwa, wer in welcher Form beim Bau des „Hauses am Horn", an der Bauhaus-Bühne oder bei der Zusammenstellung der Bauhaus-Sammlung von 1925 beteiligt war.

Neu gefasst wurde zudem die Beschriftung großer Objektwände. Statt schwer fasslicher Sammelerklärungen, die von vielen Besuchern zudem als zu klein gedruckt empfunden wurden, finden sich nun größere Nummerierungen sowie zusätzlich und über das gesamte Haus verteilt individuelle Übersichtsblätter oder Handouts, anhand derer sich Besucher durch die Objekte navigieren können.

Von einem Apoldaer Tischler nachgebaute Bauhaus-Stühle

Erstmals zu sehen im ersten Obergeschoss sind zwei Glasfenster, die im Bereich der Bauhaus-Maler aufgehängt wurden und dort die Gemäldewand ergänzen. Eine Etage darüber stehen zwei von einem Apoldaer Tischler nachgebaute Bauhaus-Stühle. Ebenfalls auf vielfachen Wunsch könnten Besucher damit nun im Selbstversuch ausprobieren, wie bequem die Freischwinger von Marcel Breuer & Co. wirklich sind.

Noch einmal kamen auch die Bauhaus-Agenten zum Zuge. Neun sind es insgesamt in den Bauhaus-Einrichtungen in Berlin, Dessau und Weimar, die sich auf Initiative der Kulturstiftung des Bundes sowie der beteiligten Stiftungen in den Bauhaus-Städten seit 2016 um die Vermittlung etwa von kreativen Inhalten und Projekten in Schulen kümmern.

Neugestaltung des Hannes-Meyer-Raumes als letztes Projekt in Weimar

Ihr letztes Projekt in Weimar ist die Neugestaltung des Hannes-Meyer-Raumes im Obergeschoss des Museums. Der Raum widmet sich jedes Jahr einem neuen Zitat aus Meyers utopischem Text „die neue Welt“ von 1926. Von 2021 bis 2022 ist es das Zitat „Wir werden Weltbürger“. Die Verbindung zur Gegenwart stellen eine Installation zu Meyers Vorstellung über bezahlbares und selbstbestimmtes Wohnen sowie eine Videostation mit sieben Filmen her, in denen Aktivisten aus sechs Ländern über globale Gerechtigkeit diskutieren.

