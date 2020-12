Erfurt. Wolfgang Leißling erinnert sich in einem Buch an besondere Menschen, die er über fünfzig Jahren traf.

Termin mit Senta Berger, 1992 in München. „Da musste Mann einfach hochgespannt zum Interview eilen“, findet Wolfgang Leißling. Ein Jahr später mit Iris Berben in Köln. „Vielleicht klingt es kokett“, so Leißling an einer Stelle, „doch in jenem Erzählmoment berührte sie für einen Augenblick meine Hand mit dem Kugelschreiber. Ich beschloss für mich, diese heute nicht zu waschen . . .“