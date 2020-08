Begeisterung in der Barfüßerkirche: Zugaben für das Gartentheater

Wenn eine Veranstaltungsreihe um eine Woche verlängert wird, dann muss sie in der Regel gut sein. Für das „Pandemistische Gartentheater“ trifft das zu. Ursprünglich geplant vom 17. Juli bis 30. August, wird nun erst am 6. September die letzte Vorstellung in der Barfüßerkirche in Erfurt sein. Volker Nienstedt, Chef der Veranstaltung und zugleich deren Wortschöpfer, sagt: „Es gibt in diesen Tagen so viel Bedarf bei Kunstschaffenden und Kunstliebhabern – deshalb hängen wir gern noch eine Woche dran.“

Über 30 Auftritte – vorrangig von Künstlern aus Thüringen oder mit Freistaat-Wurzeln – fanden schon statt, die meisten waren mit 150 Besuchern ausverkauft. Viele kommende – unter anderem mit Schauspielerin Petra Schmidt-Schaller – werden es ebenfalls sein. „Wir bieten unterschiedlichste Genres, das Spektrum reicht beispielsweise von Schlager und Jazz über Lesungen und Filme bis hin zu Kabarett und Theater“, erläutert Nienstedt. Vielfalt gibt es dabei auch dieses Wochenende – und zudem noch Karten. Heute wird um 21 Uhr Faszinierendes aus der Stummfilmzeit präsentiert, am Sonntag zeigen Verena Fränzel und Gerd Krambehr ab 17 Uhr ihr Können beim musikalischen Komödien-Schauspiel „Lieb mich wieder“, bevor am Abend unterhaltsame Fabeln im außergewöhnlichen botanischen Flair neu in Szene gesetzt werden.

Das einzigartige Format sei dabei „kein Kompromiss“, so Nienstedt, alle Beteiligten wären dankbar für das Gartentheater: Das „Pandemistische“ – eine Zusammenführung aus „Pandemie“ und „optimistisch“. Der Weitblick für den Titel hat zweifellos gestimmt.

Weiteres auf www.sokoerfurt.de, Karten in den Geschäftsstellen von Funke Medien Thüringen und an der Abendkasse.