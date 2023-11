Selbsttherapie von Beirut: Arktische Abgeschiedenheit als musikalischer Kreativitätskompressor

Erfurt. Die Ein-Mann-Band Beirut schöpft neue Kraft dank nordischer Kälte. Trevor Rabin zeigt, warum Yes in den 80ern erfolgreich war und Ryan Bingham tanzt mit den Wölfen. Wir haben in die drei Werke reingehört.

Das Cover des Albums „Hadsel“ von Beirut. Foto: Pompeii Recording Co

Der Song „Süddeutsches Ton-Bild-Studio“ ist ein heißer Anwärter auf den Songtitel des Jahres. Zu finden auf dem siebten Album von Zach Condon alias Beirut, das den Titel „Hadsel“ trägt, benannt nach einer Insel im Norden Norwegens. Der Musiker kurierte an dem abgeschiedenen Ort erfolgreich verschiedene Krisen, auch einen Nervenzusammenbruch.

Ausgangspunkt und kreativer Anker des Werks ist die Orgel einer Achteckkirche (noch so ein schönes Wort) auf der Insel. Alle Instrumente, von der Orgel – die Condon zum ersten Mal bediente –über die obligatorische Flügeltrompete und Ukulele, hat er wieder selbst gespielt. Sein Gesang hatte schon immer das Pastorale, nun kommt das Pfingsfeierliche, die Polarnachtschwere in die Musik – dieses intensive Album macht etwas mit einem.

P.S.: Der Titel „Süddeutsches Ton-Bild-Studio“ stammt von einer Bandmaschine, die Zach Condon bei Ebay ersteigert hat und die wohl einem solchen mal gehört haben muss.

Beirut - "Hadsel"

Trevor Rabin klingt weiter ein bisschen wie Yes – in den 80ern

Das Cover des Albums „Rio“ von Trevor Rabin. Foto: Insideoutmusic/Sony Music

Als Mitglied der Prog-Rock-Band Yes von 1981 bis 1994 sorgte er für eine der erfolgreichsten Phasen der Gruppe („Owner of a lonely Heart“). In den vergangenen Jahrzehnten machte Trevor Rabin nicht minder erfolgreich in Soundtracks („Con Air“, „Armageddon“). Nach 34 Jahren gibt es nun wieder ein Solo-Album mit Gesang von dem Mann, der einst Dirigent werden wollte – „Rio“ ist der Name des Werks, benannt nach seiner Enkelin.

Rabin ist keiner, der seine Talente versteckt oder sein Licht unter den Scheffel stellt: Er springt von Classic-Rock zu Barockmusik, mischt Country mit 80er-Jahre Power-Rock, zitiert englische Folkmusik. Jazz und Prog-Rock gehören ohnehin naturgemäß zu seiner Palette. Der Sound ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber auch das gehört zum Charme der Platte. Und trotz des abwechslungsreichen Angebots strengt diese Ausstellung eines musikalischen Talents zuweilen etwas an.

Trevor Rabin - "Big Mistakes" (Official Video)

Ryan Bingham heult den Mond an

Das Cover der EP "Watch out for the Wolf" von Ryan Bingham. Foto: The Bingham Recording Company/Thirty Tigers/Membran

Sieben Songs hat der Singer-/Songwriter Ryan Bingham in der Wildnis von Montana geschrieben und auch gleich dort aufgenommen. Die selbst gewählte Auszeit in einer Berghütte sei eine spirituelle Transformation für ihn gewesen, sagt er rückblickend. Doch alles, was man über seine karge, ungeschliffene EP mit dem sprechenden Titel „Watch out for the Wolf“ wissen muss, ist die Liste an Dingen, die er für seine Zeit in der Wildnis eingepackt hatte:

einen Laptop,

ein Focusrite Scarlett Recording Interface,

ein Akai Midi Player Keyboard,

Logic Recording Software,

Kopfhörer,

Warm Audio Mikrofon mit XLR Kabel,

Warm Audio Mic Pre,

eine wirklich verdammt alte Gibson Akustikgitarre,

eine neue Collings E-Gitarre,

eine neue Collings Mandoline,

Haufen Feuerholz,

ein Orange Bic Feuerzeug,

wasserfeste Streichhölzer,

ein Haufen kaltes Bier,

Beef Jerky,

meinen Hund,

eine Bettrolle,

ein Tarp (Zeltplane),

ein Fallschirmseil,

Stirnlampe/Taschenlampe,

ein Randall-Messer,

einen Generator,

einen Erste-Hilfe-Kasten,

Feuchttücher,

ein gutes Paar Wanderstiefel,

einen Rucksack,

Regenausrüstung,

Karte und Kompass,

ein Garmin GPS,

gelbe Notizblöcke und Bleistifte,

eine 357 Magnum,

unendlich viele Sterne, die Sonne, der Mond, Geister, seltsame, unerklärliche, beschissene Geräusche, Lichter, Objekte und Phänomene,

ein paar Gramm Pilze,

40 Jahre eingesperrte Emotionen und

ein berstendes Herz.