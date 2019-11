Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bernd Polster über Walter Gropius: Die Schwerkraft von Mythen

Zu den umstrittensten Büchern, die zum Jubiläum 100 Jahre Bauhaus erschienen sind, gehört Bernd Polsters Biografie über Walter Gropius. Jetzt war der Publizist Gast der Erfurter Herbstlese und hat seine Theorien über den Bauhaus-Gründer erneuert. So habe Gropius zweimal das Studium abgebrochen. „Er konnte gut reiten, aber hatte überhaupt keine künstlerische Begabung. Warum wundert sich keiner darüber“, sagte er im Gespräch mit Hanno Müller, Redakteur dieser Zeitung. Im Jubiläumsjahr gebe es viel Geschichtsklitterung.

Episode für Episode trug Bernd Polster vor. So sei es eine Mär, dass das Bauhaus in Weimar aus dem Nichts gekommen sei. Tatsächlich habe Gropius bereits 1916 eine Audienz beim Großherzog gehabt. Was dort Eindruck hinterlassen habe, seien nicht Referenzen gewesen, sondern der Umstand, dass Gropius Husar war. Nach dem Krieg hat sich Gropius beim Hofmarschall in Erinnerung gebracht und sei Direktor des Bauhauses geworden. Überdenken müsse man auch die Einzigartigkeit des Bauhauses, führte Polster aus: Alles, was am Bauhaus gemacht wurde, wurde in dieser Zeit auch an anderen Kunstgewerbeschulen in Deutschland gemacht, „nur nicht mit so viel Trara“.

Am Ende des Gespräches erklärte Bernd Polster: „Ohne Gropius hätte es kein Bauhaus gegeben.“ Und räumte ein: „Er war ein guter Netzwerker“. Allerdings habe Gropius selbst seine Lebensbeschreibung frisiert, habe Verbindungen zu Kollegen ausgelassen und die Leistung von Mitarbeitern unterschlagen, sodass eine Schwerkraft von Mythen entstanden sei. „Das Bauhaus war das Fundament für die Kathedrale seines Ruhms.“

Bernd Polster: Walter Gropius – Der Architekt seines Ruhms, Hanser-Verlag, 656 Seiten, 32 Euro