Bewegendes Stück über Sehnsüchte und die Liebe in Nordhausen

Reduziert auf die wesentlichen Rollen und Handlungsstränge bringt Karin Eppler den Klassiker „Effi Briest“ von Theodor Fontane in Nordhausen auf die Bühne. Die das Stück prägenden Gefühle von Ehre, Anstand, Moral, Liebe, Verzicht, Schuld, Sühne, Leben und Freiheit treten in diesem Arrangement umso deutlicher in den Vordergrund. Zuschauer ab 14 Jahren können sich in die Welt der jugendlichen Effi Briest entführen lassen.

Effi heiratet im zarten Alter von 17 Jahren den 21 Jahre älteren Baron von Innstetten – aus gesellschaftlichen Überlegungen, nicht aus Liebe. Sie fügt sich in diese Ehe, in der ihr eigener Mann sie wie ein Kind behandelt und aus beruflichen Gründen vernachlässigt. Kein Wunder, dass das junge Naturkind Effi sich bald in ihrem neuen Zuhause im abgelegenen Kessin einsam und allein fühlt, wenn Baron von Innstetten wie so häufig dienstlich unterwegs ist. Da erscheint Major von Crampas, bei dem sie endlich sie selbst sein kann. Eine Affäre beginnt, die sich nach Jahren als verhängnisvoll herausstellt.

Die Frage nach dem sozialen Status treibt diese Erzählung – inszeniert von Daniela Bethge, ausgestattet von Ronald Winter und gespielt von Eva Lankau – an. Was ist man bereit zu opfern, um gesellschaftlich anerkannt zu werden? Was blendet man aus, um sich seine eigenen moralischen Fragen nicht stellen zu müssen? Wie weit darf man gehen, ohne den Anstand zu verlieren? Es ist ein bewegendes Stück über Sehnsüchte und über Liebe – ein schmaler Grat zwischen der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und der Frage nach Moral.

Das Stück ist noch am 6. Februar und am 18. März jeweils um 10 Uhr zu sehen.

Karten für die Vorstellungen im Theater unterm Dach (TuD) gibt es im Internet unter www.theater-nordhausen.de, an der Theaterkasse, Telefon 03631 / 98 34 52 sowie im Nordhäuser Pressehaus in der Bahnhofstraße 33.