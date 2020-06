Gotha/Berlin. Erstmals wurde die mit 7000 Euro verbundene Auszeichnung „Bibliothek des Jahres“ in kleinen Kommunen und Regionen verliehen.

Bibliothek des Jahres steht in Gotha

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bibliothek des Jahres steht in Gotha

Der Preis „Bibliothek des Jahres“ geht in diesem Jahr nach Hannover und nach Gotha. Damit zeichnen der Deutsche Bibliotheksverband und die Deutsche Telekom Stiftung gleich zwei „herausragende“ Bibliotheken in Deutschland aus, heißt es in der Mitteilung vom Dienstag.

Den mit 20.000 Euro dotierten nationalen Preis bekommt die „TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek“ in Hannover. Damit wird ihre Arbeit etwa im Bereich Forschungsdaten, digitale Langzeitarchivierung und an der Schnittstelle von analogen und digitalen Formaten gewürdigt.

Erstmals wird die mit 7000 Euro verbundene Auszeichnung „Bibliothek des Jahres“ in kleinen Kommunen und Regionen verliehen. Die Stadtbibliothek in Gotha zeichne sich durch ihre hervorragende, auf sehr unterschiedliche Zielgruppen abgestimmte Bildungs- und Medienarbeit aus, heißt es. Dazu gehören demnach eine Kinder-Uni, eine Seniorenakademie und Erzählcafés.

Bereits im Herbst 2019 wurde die Gothaer Stadtbibliothek „Heinrich Heine“ mit dem Thüringer Bibliothekspreis ausgezeichnet.

Die Preisverleihung ist am 24. Oktober geplant. Vergangenes Jahr war die Zentral- und Landesbibliothek Berlin als „Bibliothek des Jahres“ geehrt worden.