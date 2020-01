Bibliothek in Nordhausen plant noch mehr Lesungen für Kinder

Ein erstes positives Fazit hat die Kinderbibliotheksleiterin zum neuen Nachmittagsangebot „Mittendrin“ gezogen. Das jeden Mittwoch unterbreitete Angebot sei „gut angelaufen“, meint Susanne Aschoff angesichts von jeweils zehn bis 20 Teilnehmern.

Im Rahmen eines Kindercafés an jedem ersten Mittwoch im Monat wird bei Tee und Plätzchen Wissen vermittelt, um auch auf den Kindersachbuchbestand neugierig zu machen. Die Entstehung des Menschen steht beispielsweise am 12. Februar beim „Darwin Day“ auf dem Programm.

Die Bibliothek sei „Erfahrungsraum“, in der aus Büchern und digitalen Medien gelernt werden könne, betont Hildegard Seidel, die Leiterin der Stadtbibliothek. „Vordringlichste Aufgabe“ sei denn auch, bei Kindern und Jugendlichen die Lesefreude zu wecken. Im kommenden Jahr soll es deshalb noch mehr Lesungen für die Jüngeren geben. „Autoren live zu erleben, bringt einen ganz unmittelbaren Zugang zu den Büchern.“

In diesem Jahr kommt am 19. März Fabian Lenk, lädt Zweit- und Drittklässler zum Mitratekrimi, Viert- und Fünftklässler zu Minecraft ein. Am 1. Oktober wird der Fantasy-Erfolgsautor Wolfgang Hohlbein zu Gast sein. Solche Lesungen würden durch andere Lesungen quersubventioniert, die Garanten für einen ausverkauften Lesesaal sind.

Auch dank der zahlreichen Veranstaltungen wurden vergangenes Jahr im Bürgerhaus knapp 89.900 Besucher gezählt – rund 4000 mehr noch als im Vorjahr. Darunter waren 5315 Bibliotheksnutzer (2018: 5350). Die Zahl der Ausleihen (124.000) sei längst nicht mehr die entscheidende Kennziffer einer Bibliothek, sagt Hildegard Seidel: „Der Auftrag verändert sich, eine Bibliothek ist ein Treffpunkt.“ Bürgermeisterin Jutta Krauth (SPD) spricht vom „Bildungszentrum“ und kündigt an, dass die Stadt sich „langsam auch im Kulturbereich aus der Sparsamkeitsecke herausbewegen will“. Der Medienetat von 40.000 Euro im Jahr verlange dennoch „äußerste Sparsamkeit“, ergänzt Seidel.

Seidel dankt auch dem Förderverein der Bibliothek für die Unterstützung. Er trägt die Lesereihe finanziell, beantragt auch Fördermittel für diverse Projekte, für die das die Stadt gar nicht dürfte.