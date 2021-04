Billie Eilish kündigt zweites Album an

Happier Than Ever": Billie Eilish bei den Brit Awards 2020 in London.

New York "Happier Than Ever": So nennt Shootingstar Billie Eilish ihr neues Album. Das Zweite ist immer das schwerste. Ende Juli wissen wir mehr.

US-Popsängerin Billie Eilish (19) hat ihr zweites Album angekündigt. "Happier Than Ever" werde am 30. Juli erscheinen, teilte sie am Dienstag per Instagram mit.

"Das ist meine liebste Sache, die ich je erschaffen habe, und ich bin so aufgeregt und nervös und kann es gar nicht abwarten, dass ihr es hört", schrieb Eilish. "Ich habe noch nie so viel Liebe für ein Projekt gefühlt wie für dieses. Ich hoffe, ihr fühlt, was ich fühle." Das Debütalbum der Sängerin, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", war im März 2019 erschienen, zu einem Welterfolg geworden und unter anderem mit mehreren Grammys ausgezeichnet worden.

© dpa-infocom, dpa:210428-99-381385/3