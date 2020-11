Noch wird das neue riesige Wandbild an dem Achtschosser auf dem Coburger Platz vom Gerüst und einer Plane verdeckt. Doch es lässt sich schon manches ahnen, was der Berliner Künstler Sokar Uno alias Kevin Kandetzki dort im Auftrag der Baugesellschaft Gotha (BGG) gestaltet hat. Das Motiv unter dem Motto Blütezeit erzählt vom Kreislauf des Lebens.

Mit großformatigen Wandmalereien kennt sich Kandetzki bestens aus. Denn seit mehreren Jahren ist der gebürtige Gothaer weltweit unterwegs, um Fassaden mit seinen Bildern zu schmücken. Ein Bild von ihm ist beispielsweise in New York an der Bahnstrecke von Brooklyn nach Manhattan zu sehen. Begonnen hatte er mit Graffiti, heute ist sein Stil die Wandmalerei mit Farbeimern und Pinsel – als Farben verwendet er neben Schwarz und Weiß nur Grundfarben und mischt die Zwischentöne selbst. Als Vorlage für Details dienen ihm Handyfotos. So entsprechen Charaktere, Füße und Hände der Abgebildeten beispielsweise seiner Freundin.

In Gotha ist das Haus am Coburger Platz sein dritter Großauftrag für die BGG, macht Christine Grund, die Geschäftsführerin, aufmerksam. Er malte bereits eine Art Baumhaus an einem Block gegenüber des Kauflands in der Bürgeraue, die Gebrüder Humboldt in der Humboldtstraße und jetzt das Bild Blütezeit am Coburger Platz. Auf dem Bild sind zwei Frauen zu sehen, die an Pflanzen riechen, im Hintergrund die Orangerie. „Das ist der Kreislauf des Lebens, die Blütezeit wiederholt sich immer wieder.“

Uno malt seit dem 15. Oktober fast täglich an dem Bild. Am 3. November soll es fertig sein. Tageweise halfen ihm zwei Assistenten beim Füllen der großen Farbflächen. Das Bild ist 440 Quadratmeter groß. Vermalt werden schätzungsweise 100 Liter Farbe. Kevin Kandetzki ist 1987 in Gotha geboren und im Westviertel groß geworden. Heute leben noch Schwester, Oma und Schwiegereltern in Gotha.