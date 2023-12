Buchtipp: Wie die Rüben Silvester feiern

Ihre Wünsche für das neue Jahr vertrauen die Rüben der Rakete an. Sie soll sie in den Himmel tragen.

Ballast loswerden, den lieben Hexen danken und eine Rakete zünden: Das und viele andere, teils schräge Dinge macht Familie Rübe am letzten Tag des Jahres.

Wenn die Rüben am letzten Tag des Jahres mit Esel, Huhn und Hund losziehen, sind sie auf dem Weg zu einer sehr eigenen, sehr fröhlichen Silvesterfeier. Singend läuft Familie Rübe mit einem großen Sack durch die Straßen, dessen Inhalt sie beim Schredderhannes loswerden will: Dinge, die im alten Jahr bleiben sollen. Ballalala heißt das auf Rübisch, andere sagen Ballast. Das kann ein Superheldinnencape sein oder auch Papas Maultagebuch, in das er alles schreibt, was ihn geärgert hat. Oder Ökkel, Lieblingsspielzeug von Bosco, dem Jüngsten der drei Nachwuchsrüben. Aber Ökkel hat da noch ein Wörtchen mitzureden ...

Alle besten Bücher des Jahres werden bei den Rüben am Silvestertag vorgelesen – wenn Rosa sie erfolgreich balancieren kann. Huhn Jimmy hilft. Foto: Tine Schulz / Mairisch-Verlag

Außerdem haben die Rüben eine genaue Reihenfolge, wie der 31. Dezember ablaufen muss. Die fängt mit Nichtaufstehen an und geht mit vielen witzigen Sachen weiter, die sich die Autor:innen Finn-Ole Heinrich und Dita Zipfel ausgedacht haben – und mit denen sich auch Nicht-Rüben so originell wie besinnlich vom alten Jahr verabschieden können.

Finn-Ole Heinrich, Dita Zipfel (Text), Tine Schulz (Illu.): Rüben und Raketen. Mairisch-Verlag, 32 Seiten, 17 Euro, ab 4 Foto: Marisch-Verlag / Mairisch-Verlag

Illustratorin Tine Schulz hat alles in Blau und Violett getaucht für die richtige Stimmung, denn die Rüben ziehen auch noch in den Wald. Dort danken sie den lieben Hexen, die sie das ganze Jahr über beschützt haben, mit Keksen und Limo. Schöne Idee: Die Rüben tragen den Geist der Weihnacht hinein ins neue Jahr. Überhaupt ähneln sie irgendwie der Heiligen Familie, wie sie so durch die Straßen ziehen. Richtig krachen lassen wollen sie es auch – mit einer Rakete, was jedoch anders ausgeht als geplant.

Die Rüben bescheren uns ein unvergessliches Silvester und den dringenden Wunsch fürs neue Jahr, die anderen Rübenbücher auch zu lesen.