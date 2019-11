Die Angst des Blumenhändlers vor dem Mauerfall

Rudolstadt. In Rudolstadt erlebt Steffen Menschings Wendesatire „Hilfe, die Mauer fällt!“ eine umjubelte Uraufführung.

1995 schilderte Thomas Brussig in seiner Romansatire „Helden, wie wir“, wie sich der Mauerfall tatsächlich abgespielt haben soll. Es war nämlich der riesige Penis seines Protagonisten, der die Wachposten am Grenzübergang Bornholmer Straße so paralysierte, dass die vor Schreck das Gatter öffneten. Autor Karsten Laske und Rudolstadts Intendant Steffen Mensching haben nun eine Theatersatire geschrieben, die ebenfalls eine neue Grenzöffnungslegende erzählt.