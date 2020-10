Im September trat Helge Schneider (links) auf der Waldbühne in Berlin auf. Im November soll er in der Erfurter Messehalle spielen.

Gera/Erfurt. Hallenbetreiber setzen ihre Hoffnung in die neue Branchenverordnung: Jeder zweite Platz darf jetzt in Thüringen belegt werden.

Erste Shows in Thüringer Veranstaltungshäusern

In einigen Thüringer Veranstaltungshäusern sind wieder erste Konzerte, Shows und Lesungen zu erleben. Im Kultur- und Kongresszentrum (KuK) in Gera trat beispielsweise vergangene Woche Uwe Steimle auf. Karat (10.10.), Jimmy Kelly (29.10.), Andrea Sawatzki (31.10.), Wladimir Kaminer (18.11.) und Reinhold Messner (23.11.) sollen folgen. Auch in der Messehalle Erfurt sind bis Ende des Jahres einige Unterhaltungsevents geplant. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.