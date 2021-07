Klaviertalent an der Motorsense

Mikhail Kambarov vom Musikgymnasium Weimar wird in diesem Sommer nicht nur am Klavier zu erleben sein, sonder er beweist auch handwerkliches Geschick bei den Vorbereitungen der Spielzeit.

Ulrichshalben. Im Kulturgut Ulrichshalben dürfen sich Besucher in der heute beginnenden Sommerspielzeit auf viele junge Talente freuen.

Freunde des Kulturguts Ulrichhalben dürfen sich freuen, denn ab heute startet eine neue Spielzeit auf dem einstigen Rittergut. Bist Ende August wird an den Wochenenden wieder zu kulinarisch begleiteten Minikonzerten geladen. Geboren ist die Idee erst im vergangenen Jahr, als Corona Konzerte und Veranstaltungen stark einschränkte - diese lediglich im kleinen Rahmen und größtenteils im Freien oder in begrenzter Personenzahl in Räumen stattfinden durften.

An dieses Konzept will der Verein „Freunde und Förderer des KulturGutes Ulrichshalben e.V.“ sowie Familie Roth nun abermals anknüpfen und damit im 10. Jahr der Eröffnung der Spielstätte wieder Veranstaltungen anbieten.

Wie Sebastian Roth erklärt, geben es für diese Veranstaltungen allerdings keinen konkreten Spielplan. einen solchen hofft man spätestens im Herbst wieder auflegen zu können, sollte bis dahin die Pandemie nicht erneut alles im Griff halten.

Besucher dürfen derweil gespannt sein, was ihnen in den nächsten Wochen geboten wird. Dass dabei Corona sogar förderlich war, klingt beim ersten Gedanken etwas abwegig. Doch diese Zeit mit all ihren Einschränkungen hat dem Kulturgut einen regelrechten Künstleransturm beschert. Weil Musik- und Hochschulen geschlossen waren, musste viele Absolventen ihre digitale Abschlussprüfungen selbst organisieren. Über 20 junge Talente fanden dadurch den Weg nach Ulrichshalben und zeichneten hier ihre Prüfungsarbeiten unter besten Bedingungen auf. Ein Großteil davon bestreitet nun auch die Minikonzerte in diesem Sommer.

Einer unter ihnen ist der 20-Jährige Mikhail Kambarov, der am Musikgymnasium in Belvedere sein Abitur abgelegt hat und im kommenden Semester ein Studium an der Hochschule Franz Liszt in Weimar beginnen möchte. Bis es nun soweit ist, wird er den Sommer im Kulturgut verbringen. Dass der junge Mann dabei nicht nur am Klavier ein ausgesprochenes Talent ist, sondern auch handwerkliches Geschick bei der Vorbereitung der Spielzeit beweist, ist für das Kulturgut ein Glücksfall.