Spurensuche in Jena: Ein Bild wird neu gerahmt

Eduard Rosenthal hat noch ein Postfach in der Universität. Markus Fennert schließt es auf und holt eine Zeitung heraus: Jenaer Volksblatt, 28. Juni 1926. Die Titelseite trauert um Rosenthal, der soeben 72-jährig starb.

Selbstverständlich gehört ihm das Fach 84 nicht wirklich. Es gehört zu vielen kleinen Inszenierungen innerhalb einer großen. Eine zweieinhalbstündige Stadterkundung, die durch die Zeiten zu einem Mann führt, dem Zeitgenossen posthum bescheinigten, er bliebe unvergessen – und der nur wenig später „buchstäblich vergessen gemacht“ wurde. Aus E.R. wurde ein er, namenlos.

„Sein Beispiel wird uns Vorbild sein“, hieß es auf der akademischen Trauerfeier für Rosenthal in der Universitätsaula, wo diese Erkundung ihren Anfang nimmt. Doch dieses Bild ging schnell verloren. Noch schneller verlor es seinen Rahmen. Den erbat Salonmaler Raffael Schuster-Woldan 1944 von der Universität zurück, nachdem die sein Rektorenporträt Rosenthals von 1930 schon vier Jahre später entfernte.

Das Bild selbst will Nazi-Rektor Karl Astel behalten: „als eines der Dokumente dafür (…), dass auch der Lehrkörper der Universität sich jüdische Rektoren hat gefallen lassen.“ Im Kunstbesitz der Uni ist wird 1953 noch ein „Bild ohne Rahmen“ erwähnt, bevor es 1955 im Inventarverzeichnis nicht mehr auftaucht.

„Weiter geht’s! Vorwärts in die Vergangenheit!“

Zwar ließ Horst Skoludek von der Zeiss-AG 1998 ein Rosenthal-Porträt rekonstruieren, das heute im Vorzimmer des Präsidenten hängt, der aktuell zufällig auch Rosenthal heißt. Doch das öffentliche Bild des Staatsrechtlers und Landtagsabgeordneten, Mäzens und Wohltäters, Vaters der Thüringer Verfassung von 1920 und Jenaer Ehrenbürgers seit demselben Jahr setzt die Stadt gerade erst wieder zusammen.

Es bleibt voller Risse und Leerstellen. Und ohne Rahmen. Die „performative Spurensuche“ aber, die die Künstlerin Anke Heelemann mit dem Schauspieler Markus Fennert für „JenaKultur“ recherchiert und inszeniert hat, rahmt es neu auf ihre Weise.

Im fünften Jahr wühlt sich das Duo mit diesem Theaterformat durch urbane Zeitschichten. Es hebt den Teppich, unter den Geschichte gekehrt wurde, kratzt am Lack des Vergessens und lässt Putz von Wänden bröckeln, auf dass Erinnerung ins Gedächtnis rieselt. Zuletzt führte uns das durch Jenas Plattenbaustadt Neulobeda. Zuvor waren sie drei Sommer lang fürs Weimarer Kunstfest unterwegs.

Das folgt stets dem Motto, mit dem uns Fennert jetzt einmal von einer Station zur nächsten ruft: „Weiter geht’s! Vorwärts in die Vergangenheit!“ Es fokussiert auf den Gegenstand, aber ohne Tunnelblick. Fennert lässt uns nach links und rechts schauen, nicht nur des Straßenverkehrs wegen. Heelemann und er betten in diesem Falle Rosenthal in den seinen Zeitkontext ebenso ein (ins rasante Wachstum Jenas hin zur Industrie- und Wissenschaftsstadt etwa), wie ins Davor und Danach. Die Tour spiegelt in Gänze die zwei Reliefs auf Max Klingers Stele im Abbe-Tempel: Sie ist mal Mikroskop, mal Teleskop.

Der Zeigestab wird zum Fragezeichen

Ernst Abbe, für dessen Stiftung sein Freund Rosenthal ein bis heute wegweisendes Statut formulierte und dessen Erbe er hochhielt, spielt zwangsläufig eine große Rolle. Es geht auf dieser Tour aber immer um mehr als um Gedenken und Erinnern, es geht auch um eine bisweilen spöttische, bisweilen traurige Kritik der Gedenkkultur selbst.

Fennerts Teleskop-Zeigestab ist kein verlängerter Zeigefinger, eher mutiert er zum Fragezeichen. Der Staubwedel seiner Assistentin Kristina Johannes, die im Rollwägelchen Dokumente und Fotos spazieren fährt, entfernt an Denkmälern und Gedenktafeln kaum vorhandenen Staub. Was wir entdecken, mag das heißen, lag immer schon offen vor uns.

Am Ende legt Fennert die weiße Rose in der Brusttasche seines schwarzen Gehrocks ab: am Stolperstein vor der Villa Rosenthal, für Eduards Frau. Einst „schönste Frau Jenas“ geheißen, nahm sie sich 1941 das Leben und entzog sich so der Juden-Verfolgung. Ihr Bildnis, das Schuster-Woldan malte, lange namenlos als „Dame mit Hund“ gelistet und verschollen geglaubt, tauchte beim Erzbistum Paderborn wieder auf und kehrte 2014 heim. Sogar mit Rahmen.

Weitere Termine: 10. und 11. Oktober, 15 Uhr, Universitätshauptgebäude Jena. Karten unter tickets@jena.de oder (03641) 49 80 60