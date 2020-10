„Ich liebe es, Theater zu spielen. Es ist so viel realistischer als das Leben“, sagte einst Oscar Wilde. In Triptis hatten jetzt interessierte Zuschauer die Möglichkeit, ein ganz besonderes Theatererlebnis genießen zu können. Auch wenn es die derzeit unerlässlichen besonderen Hygienebestimmungen zu beachten galt.

Zum dritten Mal haben nunmehr Cornelia Thiele und Thomas Kieck in der Formation des KIECK-in-Theaters aus Weimar am Freitagabend die Bühne in Triptis, dieses Mal im Schützenhaussaal, erobert. Mit ihrer Aufführung „Sehnsucht Poesie & Guitar“ konnten sie die aufmerksamen Gäste begeistern. Das KIECK-Theater bietet verschiedene Schauspiel-Musik-Programme, aber auch Stücke zum Mitspielen für Kinder oder Teilnehmerlehrgänge, um sich selbst schauspielerisch mit einzubringen.

Spitzfindige Lieder

Es gab spitzfindige Lieder und tiefsinnige Wortspiele – durchmischt mit einer Musik, auf der man dahinschmelzen konnte. Cornelia Thiele hat mit ihrer Ausstrahlung die gesamte Bühne zum Leben erweckt, während er, Thomas Kieck, schon mit den ersten Tönen seiner Gitarre die Herzen der Gäste aufgeschlossen hatte. Es wurde ein Abend voller schöner überraschender Lyrik, in der ein Reim dem anderen und eine Spitzfindigkeit der nächsten folgte. Ein Abend, der in die Tristesse des Corona-Alltags einen Sonnenstrahl zauberte und kein Klischee unberührt ließ.

Großer Applaus für Künstler

Um es mit den Worten der Künstler zu sagen: „Wenn man es mal ganz neutral betrachtet, können wir doch ganz froh sein, dass wir aus einer guten durchschnittlichen Mittelschicht kommen.“ So hat man doch die Chance nutzen können, diese tolle Vorstellung sehen, genießen und belächeln zu können. Der Abschluss der Veranstaltung brandete dann auch in großem Applaus und so passten auch die Worte von Cornelia Thiele: „Der Künstler fällt ohne Applaus als Stein ins Nichts oder als Stern ins All.“