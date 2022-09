Chance für junge Autoren aus Thüringen

Erfurt. Der Erfurter Eobanus-Hessus-Schreibwettbewerb sucht Texte und Gedichte über das Leben.

Das Leben, es will aufgeschrieben werden. Um dessen großen Fragen nach Liebe, Sehnsucht, Verzweiflung und Trauer dreht sich der Eobanus-Hessus-Schreibwettbewerb: Unter dem Motto „Schreib auf, was Dich bewegt!“ laden die Stadt und die Erfurter Herbstlese alle in Thüringen lebenden jungen Literaten ein, sich für einen der jeweils drei Haupt- und Förderpreise zu bewerben, die mit jeweils 300 oder 100 Euro dotiert sind.

Bis zum 1. Oktober – der Einsendeschluss wurde jetzt verlängert – können alle, die 15 bis 35 Jahren alt sind, einen Prosatext im Umfang von maximal 10.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) oder bis zu drei Gedichte einreichen. Die Sieger präsentieren sich und ihre Werke am 25. November im Haus Dacheröden am Erfurter Anger. Alle Einsendungen werden ausschließlich per E-Mail an eobanus-hessus@herbstlese.de erbeten. Der eingereichte Text selbst muss als Word-Datei anonymisiert sein. Im Anschreiben sollten Name, Post- und E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum und die Titel der Werke angegeben sein. Zudem bedarf es einer kurzen Beschreibung des Autors sowie Angaben zu literarischen Aktivitäten. ig

Infos zum Wettbewerb unter www.herbstlese.de/eobanus