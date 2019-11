Auch Sender in Schweden, Dänemark, Estland, Australien, Luxemburg, Belgien, Österreich und der Schweiz zeigen „Dinner for One“ zu Silvester.

„Same procedure as every year!“ Auch dieses Jahr läuft der Kultsketch wieder nahezu in Dauerschleife im Fernsehen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Cheerio! - Das sind die Sendetermine von „Dinner for One“ 2019

Kein Silvester ohne Butler James, Miss Sophie und ihre vier besten Freunde. Zwar ist der Jahreswechsel noch etwas hin, doch will auch das Fernsehprogramm zwischen Party und Countdown zum neuen Jahr wohl geplant sein!

Die Gute Nachricht: Auch in diesem Jahr ist der Silvesterklassiker „Dinner for One“ kaum im Fernsehen zu verpassen. Gleich acht Mal haben Fernsehzuschauer in diesem Jahr die Chance, sich am 31. Dezember von „Dinner for One“ unterhalten zu lassen.

Die Sendetermine für „Dinner for One“ 2019:

31. Dezember 2019 um 15.40 Uhr (Das Erste)

31. Dezember 2019 um 15.40 Uhr (NDR)

31. Dezember 2019 um 17.10 Uhr (NDR)

31. Dezember 2019 um 18.45 Uhr (BR)

31. Dezember 2019 um 19.40 Uhr (NDR)

31. Dezember 2019 um 23.35 Uhr (NDR)

01. Januar 2020 um 01.30 Uhr (Das Erste)

01. Januar 2020 um 05.10 Uhr (Das Erste)

Weitere Termine werden fortlaufend ergänzt.

Darum geht es in „Dinner for One“

Miss Sophie, eine britische Aristokratin, feiert ihren 90. Geburtstag mit – so glaubt sie jedenfalls – ihren vier guten Freunden Sir Toby, Admiral von Schneider, Mister Pommeroy und Mister Winterbottom. Doch die Gentlemen haben längst das Zeitliche gesegnet. Butler James, gespielt von Freddie Frinton, möchte Miss Sophie aber nicht den Tag verderben und übernimmt die Rollen der vier Freunde. Das Problem an der Sache: Er muss auch für vier trinken.Je länger der Sketch dauert, desto betrunkener wird der Butler. Und vor allem der Teppich mit Tigerkopf wird ihm da immer mehr zum Verhängnis.

Ein Klassiker auch in GB?

„Dinner for One“ wird zwar auf Englisch ausgestrahlt, ist aber eine deutsche Produktion – und vielen Briten deshalb völlig unbekannt. Tatsächlich feierte der Klassiker aus dem Jahr 1963 erst letztes Jahr dort seine Premiere.