Cluesos neue Singel erscheint um Mitternacht

Nach dem Mega-Erfolg von „Sag mir, was du willst“ legt Clueso jetzt nach. Freitagmorgen um null Uhr wird seine neue Single „Tanzen“ veröffentlicht werden. Den feinen Song, der Anleihen bei großen französischen Chansons nimmt, hat der Musiker coronabedingt in seiner Wohnung eingesungen — aus Rücksicht auf die Nachbarn in der Speisekammer.

Entstanden ist im heimischen Umfeld in Erfurt ein wunderbares und natürlich auch tanzbares Stück. Auffällig ist das zentrale Motiv: eine Flötenmelodie. Doch trotz musikalischer Leichtigkeit hat das Werk seine Ecken und Kanten, was nicht zuletzt an der unverwechselbaren, brüchigen Stimme von Clueso liegt.

Der 40-Jährige erzählt in dem Song die Geschichte einer zerfasernden Beziehung, in der beide nur noch achtlos aneinander vorbei leben. Während Mann noch reden will, ist Frau auf der Suche nach Ablenkung und Zerstreuung. Dazu singt Clueso: „Ich warte, dass du mal was sagst, doch du musst tanzen.“ Ein Happy End gibt es wie so oft im Leben nicht. Am Ende des knapp dreiminütigen Tracks packt der Mann seine Sachen — und geht.

Produziert wurde „Tanzen“ von Tobias Kuhn, der auch schon das Album „Neuanfang“ betreut hat. Das Video zur neuen Single wurde übrigens in den Räumlichkeiten des Kinderkanals aufgenommen. Die Tänzerin Nikeata Thompson, bestens bekannt aus Film, Funk und Fernsehen, macht mit ihren Bewegungen die Aufnahmen und Animationen unverwechselbar. Über eine Woche wurden die Bilder programmiert, die dann über die Hintergrundwände flimmerten.

„Das Ganze ist aus der Not heraus entstanden, eigentlich wollten wir mit einem großen Team in Warschau drehen – aber das Video ist echt stark geworden“, schwärmt Clueso. Zum Thema Tanzen und Rhythmusgefühl hat der Musiker auch noch eine Meinung: „Ich finde es gut, wenn sich jeder so bewegt, wie es ihn gerade überkommt. Egal, ob sportlich oder spackig — Hauptsache mit Herz.“

Auch Clueso zieht es hin und wieder auf die Tanzfläche: „Ich tanze sehr gerne, aber nur zu Musik, die mir auch gefällt.“ Und ein paar ordentliche Moves hat der Erfurter auch drauf. Schließlich hat er lange Zeit Breakdance gemacht. „Ich hoffe“, sagt er, „dass unbeschwerte Feiern bald wieder möglich sind.“