Proben werden an der Uniklinik in Jena auf Corona getestet.

Corona in Thüringen: Diese Veranstaltungen fallen aus oder werden verlegt

Warten auf Aussagen von Erfurter Coronavirus-Krisenstab

Wettkämpfe der Rollstuhl-Basketballer abgesagt

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Diese Veranstaltungen wurden abgesagt oder verschoben:

Frühlingsnacht und Regionalmesse Altenburg: Die Veranstalter der Frühlingsnacht und der Regionalmesse für Arbeit, Ausbildung und Pendler in Altenburg haben sich entschlossen, auf die Durchführung im März zu verzichten.

Jobmesse Eisenach: Am 18. März sollte die große Premiere der „Job-Messe“ für den Hotel- und Gaststättenbereich in der Eisenacher Aßmannhalle stattfinden. Die Messe wird nun verschoben. Geplant ist die Premiere nun für Herbst 2020 oder Frühjahr 2021.

Turniere der Rollstuhlbasketballer in Elxleben: Das Champions-League-Viertelfinale der Rollstuhlbasketballer der Thuringia Bulls findet nicht wie geplant statt. Wie der Verein mitteilte, hat der Verband alle Spiele zunächst abgesagt. Davon betroffen sind auch die Turniere in Elxleben.

Jobmesse Erfurt: Die für Mittwoch (11. März) in Erfurt in der Thüringenhalle geplante Jobmesse wird aus Schutz vor dem Coronavirus. Darauf habe man sich von Seiten des Veranstalters nach bekanntwerden neuer Infektionen im Freistaat geeinigt.

Infoabende Helios-Klinik Erfurt: Das Helios-Klinikum in Erfurt hat vorsorglich seine beliebten Infoabende für werdende Eltern bis Ende April abgesagt. Folgende Termine sind davon betroffen: 11. März, 25. März, 8. April und 29. April 2020, jeweils ab 19.30 Uhr.

Helios-Klinikum in Erfurt sagt Kurse für werdende Eltern ab

Interbild-Symposium Jena: Das fünfte Interbild-Symposium am 18. März an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena wird auch abgesagt. Ein neuer Termin werde bekanntgegeben.

Trompeten-Konzert Mühlhausen: Das für den 14. März in der Kornmarktkirche in Mühlhausen geplante Konzert mit dem Trompeten-Virtuosen Ludwig Güttler und dem Leipziger Bach-Collegium wird auf den 11. Oktober, 18 Uhr, verlegt. Nach einer Mitteilung der veranstaltenden Agentur bleiben die Karten gültig. Sie können aber auch bis zum 14. April zurückgegeben werden.

Wegen Coronavirus-Epidemie: Konzert mit Güttler in Mühlhausen verlegt

Oldtimer-Treffen Sonneborn: Das 22. Oldtimer-Treffen mit Teilemarkt inSonnebornam 14. März haben die Veranstalter abgesagt. Ort des Treffens war das Industriegebiet Velux in Sonneborn.

Hummel-Konzert Sömmerda: Das Konzert von „Darius M. Hummel & Band“ am 14. März im Volkshaus Sömmerda muss auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Der Nachholtermin ist am 27. Februar 2021. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit oder können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Katalytiker-Treffen Weimar: Das 53. Jahrestreffen der deutschen Katalytiker im Kongresszentrum Weimarhalle (11. bis 13. März 2020) wird ebenfalls nicht stattfinden. Es wurde vom Veranstalter offiziell abgesagt. Der jährlich in Weimar anberaumte Kongress war mit 500 zum Teil internationalen Teilnehmern geplant.

Fachkongress Landesförderinstitute Weimar: Für einen Fachkongress der Landesförderinstitute, der für die nächste Woche geplant war, sucht der Veranstalter einen neuen Termin im Herbst in der Weimarhalle.

Richter- und Staatsanwalt-Tag Weimar: Der Deutsche Richterbund verschob den für den 1. bis 3. April in Weimar geplanten 23. Richter- und Staatsanwaltstag auf den April 2021. Zur größten Tagung des Richterbundes werden alle drei Jahre rund 1000 Gäste erwartet. In diesem Jahr hatten sich unter anderem Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD), der Exekutiv-Vizepräsident der Europäischen Kommission Frans Timmermans sowie EU-Justizkommissar Didier Reynders angekündigt.

Veranstaltungen Saale-Orla-Kreis und Kyffhäuserkreis: Im Saale-Orla-Kreis und nach Angaben des Landratsamts in Sondershausen auch im Kyffhäuserkreis gilt ein Verbot für Veranstaltungen mit mehr als 500 Gästen. Es wäre „verantwortungslos und unvernünftig, in größerem Stile Veranstaltungen mit vielen Leuten zu organisieren und durchzuführen“, sagt Torsten Bossert. Ähnlich sieht es die Eisenacher Diabetologin Karin Schlecht: „Lokale Gesundheitsämter können bei solchen Menschenansammlungen doch keine Unbedenklichkeiten absichern!“

Ob diese Veranstaltungen stattfinden, ist noch unklar

Größere Konzerte in Thüringen: Auf die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) empfohlene Veranstaltungsgröße von maximal 1000 Besuchern reagieren die Veranstalter in Thüringen unterschiedlich. Größere Konzerte wurden bislang nicht abgesagt, ergab eine Nachfrage bei den großen Veranstaltern. So erklärte beispielsweise Pierre Gehrmann von der MAWI Concert Konzertagentur GmbH in Leipzig. „Wir sind selbstverständlich mit den jeweiligen Gesundheitsbehörden in Austausch“, ergänzte er. Auch Eva Kretz, die im Auftrag großer Agenturen Konzerte in Thüringen betreut, sind noch keine Absagen großer Konzerte bekannt. Sie beruhigt aber die Fans: „Bei einer Absage gelten alle Karten, auch die gewonnenen, für den Nachholtermin.“

Andrea Berg und Bibi & Tina in Erfurt: Darf Schlagerstar Andrea Berg am Freitag in der Messe singen? Kann das Musical „Bibi & Tina“ am Donnerstag in die Thüringenhalle locken und der THC am Wochenende vor Publikum Handball spielen? Antworten darauf hat der Erfurter Coronavirus-Krisenstab auf Dienstag, 10. März, vertagt. Erst wenn die Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn schriftlich vorliege, der eine Absage von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern empfiehlt, werde über Konsequenzen in Erfurt neu entschieden, ließ Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke am Montag mitteilen.

Carl-Zeiss-Heimspiel in Jena: Das kommende Heimspiel vom FC Carl Zeiss Jena gegen den Chemnitzer FC steht derzeit auf der Kippe.

Diese Veranstaltungen finden nach wie vor statt

Helge Schneider-Konzert in Erfurt: Das Konzert von Helge Schneider am Mittwoch in Erfurt findet nach Angaben des Veranstalters Semmel Records (Stand Montag 14 Uhr) weiterhin statt.

Kinderbuchtage Erfurt: Veranstalter Peterknecht informiert, dass die Veranstaltungen zu den Kinderbuchtagen nach wie vor stattfinden.

Frühlingslese Erfurt: Auch die Termine der Frühlingslese starten planmäßig, so lange es keine amtlichen Verfügungen oder aber vermehrte Absagen von Gästen gibt, heißt es seitens des Veranstalters Herbstlese.

Brandt-Tagung in Erfurt: Die Tagung der Willy-Brandt-Stiftung zum Jahrestag des Brandt-Besuches am 19. März in der Kleinen Synagoge soll ebenso normal stattfinden.

