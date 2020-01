Country und Ska zum Abgesang des hEFt in Erfurt

Es war einer der „berührendsten“ Momente bei der letzten Vorstellung einer neuen Ausgabe des hEFt: „Tilli und sein Trupp“, allesamt über 15 Jahre dem Literaturmagazin verbunden, erinnerten mit zauberhaftem Gesang und Spiel an Johnny Cash.

Trotz der traurig anmutenden Weise und des gleichsam eher traurigen Anlasses – schließlich verabschiedet sich das Magazin mit dem Heft unter dem Titel „Das Spiel ist aus“ von der kulturellen Bühne – herrschte bei der hEFt-Reliest-Party in der Alten Parteischule am Samstagabend beste Stimmung. Diese war vor allem getragen von den Erinnerungen an 58 erschienene Ausgaben und die dazugehörigen Aktionen. So gab es Bilder vom legendären Bürsten-Kongress zu sehen, es wurden die originalen Jesus-Latschen gezeigt und per Online-Zuschauer-Quiz getestet, ob hEFt-Reliest-Partys gut im Gedächtnis geblieben sind.

Lesung aus druckfrischen Texten

Auf die Tradition, frische Texte aus dem aktuellen hEFt vorzutragen, wurde auch in der Alten Parteischule nicht verzichtet. Franziska Wilhelm war wegen einer Erkrankung leider nicht gekommen. Ihre Geschichte „Das letzte Zucken“ fand jedoch aufmerksame und sichtlich amüsierte Zuhörer. Spätere Texte gingen dann leider etwas im Bier-Gemurmel unter.

Aus Anlass des Tages wurde das nunmehr historische hEFt-Lesepult an Kulturdezernent Tobias Knoblich als Schenkung an die Stadt übergeben. Zum Abgesang spielte schließlich die Band „Psycho and SKA Funk’L“.

Das letzte hEFt zum Mitnehmen gibt es hier (Auswahl): Bibliothek am Domplatz, Buchhandlung kleingedrucktes, Peterknecht, Tintenherz,Campus Hilgenfeld, CKB, Contineo Buchhandlung, double b, Franz Mehlhose, Füchsen, Haus Dacheröden, Hilgenfeld, Kinoklub, Klanggerüst, Klara Grün, Krämerbrücke 25, Kunsthaus, Kurhaus Simone, Café Nerly, Peckham’s