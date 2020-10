Das kompositorische Subjekt: Friedrich Dieckmanns „Beethoven und das Glück“

Falls es jemandem entgangen sein sollte: Wir befinden uns immer noch im Beethoven-Jahr. Es geht jetzt seinem Anlass und zugleich Finale entgegen: dem auf den 17. Dezember datierten 250. Geburtstag dieses in jeder Beziehung einzigartigen Komponisten. Wenn es nicht so sehr auffiel, mag das an der Corona-Pandemie liegen. Dennoch fand Beethoven hier und dort statt.

Wahrscheinlicher ist sowieso, dass ein Beethoven-Jahr wie dieses nicht so sehr ins Gewicht fällt, weil im Grunde immer Beethoven-Jahr ist. An seinen Sinfonien, Konzerten, Sonaten, Quartetten, Liedern kommt man nicht gut vorbei.

Jeder glaubt dabei, ihn zu kennen: genialisch wilder Kopf mit Blatternarben, dem die Musik nicht ausging, als das Gehör versagte. Das personifizierte Schicksalsmotiv. Tatatataa und Götterfunke.

Aber wir müssen uns Ludwig van Beethoven, der uns ein Glück ist, als unglücklichen Menschen vorstellen. In diese Wunde greift ein Band besonders tief, der ausgerechnet „Beethoven und das Glück“ heißt. Er versammelt bei der von Jens-Fietje Dwars im Quartus-Verlag Jena herausgegebenen Edition Ornament zumeist glänzende Essays des Berliner Autors Friedrich Dieckmann.

Sie bringen uns den Komponisten als Unzeitgemäßen nahe: „Beethovens leidensgespeiste und freudenfähige Emphase steht fremd in unserm Zeitalter blind entfesselter Utilitäten, die im Begriff sind, sich gegen uns zu kehren. Um so dringender brauchen wir ihn.“ So endet ein kurzer Text über „Luther und Beethoven“, und so endet dieses Buch mit zwei Zeichnungen des Künstlers Strawalde sowie einer Beethoven-Skizze Moritz von Schwinds auf dem Cover, die Dieckmann als gelungene „Darstellung eines schwer zu Fassenden“ lobt.

Im Kern ist das Buch eine literarische Sinfonie in fünf Sätzen (wie die „Pastorale“). Ihr Kopfsatz gilt „Josephine, Josephine“: dem fortgesetzten Eingang der „unsterblichen Geliebten“ Josephine von Deym in Beethovens Musik. Das Leitmotiv klingt indes so: „Interpretation, die in Worten nur nachvollzieht, was in den Noten steht, erschließt Technik und Struktur eines Werkes, aber damit nicht schon dessen Wesen, das vielseitig, vieldeutig ist; es wäre sonst nicht Kunst.“

Daran hält sich Dieckmann in hier erstmals veröffentlichten Texten über die Klaviersonaten op. 110 und 111 leider selbst nicht so recht. Diese Beschreibungen werden zusehends, um Grillparzer zu bemühen, erzählte Mittagessen. In älteren, nun „wesentlich überarbeiteten“ Essays entfaltet Dieckmann jedoch das Vielseitige, Vieldeutige, ohne ins Anything goes zu stürzen.

Spannend gerät die Erörterung, wo „Fidelio“ spielt. Nicht im „zeitlosen, überzeitlichen“ Sevilla, wie angegeben, auch nicht in dem des 17. Jahrhunderts, wie beim Librettisten einer Vorgängeroper, die den Terror der Jakobiner meinte, doch verschleierte. Beethovens Musik gebe der Oper Ort und Zeit. „Hörend zeigt sich: sie spielt tatsächlich in der Französischen Revolution.“ Revolutionär, auf Umsturz und Tyrannenmord aus, sei sie nicht. Ihr Ziel ist nur Recht und Gerechtigkeit.

Die Entstehung der Oper unter Kriegs- und Zensurbedingungen hat natürlich auch mit Napoleon zu tun, laut Dieckmann Beethovens „Alterego im Reich der Politik“. Das betrifft erst recht die Eroica. Gleichsam durch Napoleons Wirken veranlasst, gerät in der Abwendung vom selbst ernannten Krieger-Kaiser zur „Mehrzwecksinfonie“.

Beethovens musikalische Bekenntnisse sind veränderlich, vielschichtig und gelten am Ende nicht den anderen. „Es ist ein wesentlich Neues, das mit Beethoven in die Musik kommt“, formuliert Dieckmann im Josephine-Essay. „In absoluten, musikalischen Formen erzählt das kompositorische Subjekt von sich selbst.“

Die Musik eines auch durch und durch politischen Kopfes, mag das heißen, wehrt sich gegen politische Eindeutigkeit und Missbrauch.

Die Essays, die in der Gesamtschau schöne und nützliche Reprisen zeitigen, sind mitunter etwas verrätselt und deshalb leider fußnotenbedürftig. Der kleine Band ersetzt jedoch viele Regalmeter Beethoven-Literatur mit leichter Hand.

Friedrich Dieckmann, „Beethoven und das Glück“, Edition Ornament, Quartus Verlag 2020, 128 Seiten, 18 Euro.