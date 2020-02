Das Lindenau-Museum Altenburg blickt auf Besucherzuwachs 2019 und einen großen Umbau

Es ist eine aufregende Zeit angebrochen für das Lindenau-Museum in Altenburg. Denn während die rund 3600 Quadratmeter Fläche in dem altehrwürdigen und stattlichen Gebäude in der Gabelentzstraße weiterhin beräumt wird, sind die knapp 15 Mitarbeiter um Roland Krischke zusätzlich mit der Einrichtung des Interims für Verwaltung und Museum in der Kunstgasse 1, unweit des Marktplatzes, beschäftigt.

Obendrein wird die gesamte künftige Dauerausstellung neu durchdacht. Die außergewöhnlichen Exponate der hauseigenen Sammlung sollen nach neuesten Standards und in neuem Licht so präsentiert werden, dass das Museum ein noch attraktiverer Anziehungspunkt für Familien wird.

Beim Pressegespräch am Dienstag gab der Museumsdirektor einen Rückblick auf 2019 und einen Vorausblick auf die Zeit des Umbaus und die grundlegenden Neuausrichtung. Trotz der bevorstehenden Schließung war das vergangene Jahr dennoch eines voller Höhepunkte und großer Ausstellungen, unter anderem zum Bauhaus, zu Humboldt oder zu dem niederländischen Künstler und Altenbourg-Preisträger 2019, Herman de Vries. Insgesamt besuchten 19.777 Menschen das Museum – ein deutlicher Anstieg zu den 17.000 Besuchern im Vorjahr. Auch Ankäufe konnten 2019 wieder getätigt werden. Zwei stechen besonders hervor: Horst Peter Meyers Gemälde „Die Letzten Drei“ und Hans-Hendrik Grimmlings Diptychon „Füreinander“, das mit 250 mal 360 Zentimetern das nunmehr größte Werk der Sammlung ist.

Weichen für Sanierung und Erweiterung seit 2018 gestellt

Im November 2018 hatte der Bundestag die Weichen für die großangelegte Sanierung und Erweiterung des Lindenau-Museums gestellt. Bund und Freistaat stellen für diese Maßnahme insgesamt 48 Millionen Euro zur Verfügung. Neben erweiterten Ausstellungsflächen und der Vergrößerung der Kunstschule werden auch der Kassenbereich und die sanitären Einrichtungen modernisiert und die Räumlichkeiten barrierefrei umgestaltet. Sämtliche Kabel und Leitungen werden erneuert, und es wird einen neuen Eingang geben. Um den erhöhten Platzbedarf zu stemmen, wird auch der Herzogliche Marstall oberhalb des Lindenau-Museums, als Erweiterungsgebäude renoviert und für Museumszwecke hergerichtet.

Noch in diesem Jahr, so berichtet Roland Krischke, soll die Übertragung des Marstalls von der Stadt in den Besitz des Landkreises Altenburger Land vollzogen sein. Im Hintergrund finden außerdem Diskussionen über eine neue Trägerschaft des Museums und einen möglichen Übergang an die in Gründung befindliche Kulturstiftung Mitteldeutschland Schlösser und Gärten statt – nach Auskunft des Museumsdirektors aber erst nach Abschluss aller Baumaßnahmen.

Gipse werden ausgelagert und kommen ins Altenburger City Center (ACC) Foto: jens paul taubert / Jens Paul Taubert

Trotz des bevorstehenden Umzugs der Museumsräumlichkeiten bietet der Veranstaltungskalender des Lindenau Museums auch 2020 einige Höhepunkte: Am 6. März findet in Altenburg die Kindermuseumsnacht statt. Zusammen mit dem Naturkundemuseum Mauritianum und dem Residenzschloss lädt auch das Lindenau-Museum zum dritten Mal dazu ein, die Einrichtung und ihre Arbeit auf andere Art kennenzulernen. Im leer geräumten Museumsgebäude bietet sich den Gästen die einmalige Gelegenheit, auf riesigen Leinwänden an den Museumswänden Kunstwerke anzufertigen.

Lindenau-Stipendium wird Förderpreis für junge Künstler

„Von Zwei bis Zwei am Vierten Vierten“ heißt es am 4. April nochmals im Lindenau-Museum. Unter dem Abschiedstitel „Tschüss * Arrivederci * Adios * Valete * Do swidanje * Au revoir!“ wird zur endgültig letzten Veranstaltung im alten Kunsttempel eingeladen.

Pünktlich zur 21. Altenburger Museumsnacht am 13. Juni eröffnet dann das Interim seinen neuen Dauerausstellungsbereich in der Kunstgasse 1, wo das Studio Bildende Kunst bereits im März seine Arbeit aufnehmen wird. Für die Jahre bis zur Wiedereröffnung des alten Gebäudes – Roland Krischke rechnet mit dem Jahr 2024 – wird also dieses Ausweichquartier die erste Adresse für kunstinteressierte Altenburger und Gäste sein.

Währenddessen präsentiert sich das Museum auch mit Werkschauen in anderen Häusern: Seit 1. Februar und noch bis zum 15. November 2020 werden in Saarbrücken aus dem Bestand des Altenburger Kunstmuseums Tafelbilder der Italienischen Meister gezeigt. Ab Dezember sind diese dann auch in den Kunstsammlungen Chemnitz zu sehen.

Wie Museumsdirektor Krischke weiter mitteilte, soll das ehemalige Bernhard-von-Lindenau-Stipendium in einen gleichnamigen Förderpreis für junge Künstler umgewandelt werden. In Kooperation mit den vier mitteldeutschen Kunsthochschulen in Weimar, Halle, Leipzig und Dresden soll dieser alle zwei Jahre durch das Lindenau-Museum an Absolventen der jeweiligen Hochschulen vergeben werden.