Das Menschenrecht Barrierefreiheit: TV-Talk mit dem OTZ-Chefredakteur

Gera. TV-Runde mit Jörg Riebartsch diskutiert über das Thema „Barrierefreiheit in den Medien“.

„Barrierefreiheit ist ein Menschenrecht“, betont Joachim Leibiger, Thüringer Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderungen. Er selbst ist blind und spürt täglich, dass die Inklusion noch nicht in allen Bereichen umgesetzt ist. Gemeinsam mit der Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) und weiteren Kooperationspartnern veranstaltete er am Dienstag den Live-TV-Talk „Barrierefreiheit in den Medien“. Die Sendung ist ab diesem Mittwoch thüringenweit im Lernsender der TLM „Labor 14“ sowie bei Youtube zu sehen.

Für Menschen mit Beeinträchtigung ist der Zugang zu Medien noch immer reich an Hürden. Zwar gibt es heute dank technischen Fortschritts automatische Untertitelfunktionen, etwa bei Youtube, oder Apps wie Greta, die für Sehbehinderte Bildbeschreibungen zu Kinofilmen liefern, sogenannte Audiodeskription. Doch längst nicht jedes TV-Programm bietet diese Dienste. Auch kennt längst nicht jeder Betroffene das breite Spektrum an technischen Möglichkeiten. Geschweige denn, dass er sie sich leisten beziehungsweise problemlos aktivieren kann.

Dennoch hat sich in der Vergangenheit einiges getan. So zeigte etwa Cornelia Holsten, Verantwortliche der Medienanstalten für Barrierefreiheit, anhand regelmäßig erhobener Statistiken, dass viele private TV-Sender ihren Anteil an Programmen mit Untertiteln erhöht haben. Bei Pro Sieben etwa sind durchschnittlich 20 Sendungen am Tag untertitelt, vier davon in der Prime Time, also der Hauptsendezeit. Beim Finale von „Germany’s Next Topmodel“ bot der Sender sogar als erster überhaupt eine Live-Audiodeskription an. Inzwischen gibt es auch beim Konkurrenten RTL die Serie „Der Lehrer“ im Hörfilm-Format. Cornelia Holsten, Leiterin der Bremischen Landesmedienanstalt, sieht sich in ihrer Beharrlichkeit bestätigt. Jahrelang hätten die Sender behauptet, Audiodeskription funktioniere nicht, um nun froh auf solche Angebote hinzuweisen.

Während die Landesmedienanstalten die Privatsender kontrollieren, haben die Öffentlich-Rechtlichen laut Holsten einen konkreten Auftrag, Barrierefreiheit zu ermöglichen. Beim MDR sieht man sich schon ganz gut aufgestellt. Inzwischen seien 90 Prozent untertitelt, sagt Georg Schmolz, Leiter der Abteilung Barrierefreie Angebote des Senders. Fünf Stunden am Tag würden als Hörfilm angeboten.

Für OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch bedeuten barrierefreie Medien aber auch, die Welt verständlich zu erklären. Die Inhalte müssten „vom Prof bis zum Schulabbrecher“ verstanden werden. „Das ist unsere Kernaufgabe, erst einmal barrierefrei zu schreiben.“ Aber auch technisch geht die OTZ mit der Zeit: „In unserer Digitalversion der Zeitung haben wir eine Vorlesefunktion für alle Beiträge“, sagt Riebartsch. Beiträge mit Bewegtbildern besäßen eine Untertitelfunktion. Genauso wichtig sei es, Menschen mit Behinderung in den Medien zu Wort kommen zu lassen, unterstreicht der Chefredakteur. Das sei bei der OTZ „lokaler Alltag“. Für alle, die sich über die Barrierefreiheit deutscher TV-Sender und audiovisueller Medien informieren oder beschweren möchten, gibt es laut Cornelia Holsten inzwischen eine Anlaufstelle: die Zaba. Sie ist im Internet unter barrierefreie-medien.info erreichbar.

Der Gastgeber des Medientalks, das Thüringer Medienbildungszentrum in Gera, bringt passend zur Sendung aktuell eine Neuerung für Hörgeschädigte heraus: Ab diesem Mittwoch wird bei den Übertragungen der Geraer Stadtratssitzungen ein Gebärdendolmetscher übersetzen, kündigt Jochen Fasco, Direktor der TLM, an. Die Sitzungen werden auf unser.gera.de gestreamt und später im Lernsender Labor 14 ausgestrahlt.

