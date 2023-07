Das nächste Wartburgkonzert bringt Flötentöne und Tutti Frutti

Eisenach. Das nächste Wartburgkonzert von Deutschlandfunk Kultur steht unter dem Motto „Tutti Frutti“: Flötenmusik, Jazz und Latin.

Deutschlandfunk Kultur setzt die Reihe seiner Wartburgkonzerte am Sonntag, 16. Juli, mit einem Programm fort, das unter dem Titel „Flötenmusik, Jazz und Latin, Tutti Frutti“ steht. Beginn ist 19.30 Uhr. Es spielen Frank Dupree am Klavier, Jakob Krupp am Kontrabass und Meinhard „Obi“ Jenne am Schlagzeug. Dazu kommt Flötistin Tatjana Ruhland.

Die Wartburgkonzerte gehören zu den renommiertesten Radio-Konzertreihen. Das erste Konzert wurde 1958 vom Sender Stimme der DDR ausgerichtet. Nach der politischen Wende führte Deutschlandradio die Tradition fort.

Zum 100-jährigen Jubiläum des Radios sind in diesem Jahr von April bis Oktober sechs statt bisher fünf Konzerte im historischen Festsaal der Wartburg zu erleben.