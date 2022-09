Debüt im Thüringer Grammy-Finale

Weimar. Neudietendorfer Band „Mono Oko“ hat in der Endrunde ihren ersten Auftritt.

Die erst im Vorjahr gegründete Band „Mono Oko“ aus Neudietendorf nutzt das Finale des bereits 28. Thüringen Grammy für ihren ersten großen Auftritt. Das Trio um Sängerin Lucia Herda vereint Pop und Rock in selbstkomponierten Stücken. Gitarrist Ole Oehler weiß, wie man Deutschlands ältesten Musikwettbewerb gewinnt: 2020 sicherte er sich mit der Janis-Dreilich-Band aus Gotha die Goldene Schallplatte.

Insgesamt fünf Finalisten treten beim Finale am 7. Oktober 2022 im Central in Erfurt auf. Einer der Kandidaten ist „Klausn“ – Klaus Richard Meier aus Stadtroda, der erst vor einem Jahr seine Solokarriere als Rapper startete, in der er oft durch andere musikalische Genres streift. Bei seinen Auftritten wird er teilweise von weiteren Musikern begleitet, so auch im Grammy-Finale.

Ebenfalls in der Endrunde stehen Susan & Jesse Flame with the Burnberries aus Gera, Malus aus Erfurt, und Zierdt aus Nordhausen, benannt nach dem Sänger Michael Zierdt. Die 20-minütigen Auftritte werden zu gleichen Teilen von Jury und Publikum bewertet. Zu gewinnen gibt es neben dem Hauptpreis – einem 2000-Euro-Gutschein für Musikequipment – Auszeichnungen für die beste Bühnenperformance, den besten Coversong und den besten eigenen Song. Auch der Publikumsliebling wird belohnt.

Welche Chance der Wettbewerb bietet, zeigt sich daran, dass die Gewinner des Vorjahres nicht wie üblich in der Jury sitzen – sie haben zeitgleich einen Auftritt auf dem Weimarer Zwiebelmarkt.