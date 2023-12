Der lange Weg aus der Zuschauerkrise

Erfurt Coronabedingt hatten hiesige Bühnen massive Besucherrückgänge zu verkraften. Doch offenbar markiert die Weihnachtszeit nun einen Turnaround zur Konsolidierung. Wir schauen nach Erfurt, Meiningen, Weimar und Altenburg/Gera.

Erst allmählich entspannt sich eine manifeste Zuschauerkrise an den Thüringer Theatern. Im Zuge der Corona-Pandemie und der kriegsbedingten Teuerung hatten fast alle hiesigen Bühnen – analog zur bundesweiten Tendenz – auch im vorigen Jahr noch massive Nachfrageeinbußen erlitten, an großen Häusern sogar um bis zu 40 Prozent. Nur in Meinigen wurde ein verblüffendes „Theaterwunder“ offenbar. Aber auch an den anderen Theaterkassen vollzieht sich inzwischen eine Trendwende.

„,Wunschpunsch‘, ,Coppélia‘ und ,Titanic‘ laufen gut“, verkündet Erfurts Intendant Guy Montavon optimistisch. Das klang im Sommer ganz anders. Da hatte „Fausts Verdammnis“ auf den Domstufen mit bloß 65 Prozent Auslastung sich im Vergleich zu den Produktionen der Vorjahre als wirtschaftlicher Flop erwiesen und nach der schwachen Saison zuvor, in der eigentlich nur Offenbachs „Schöne Helena“ bella figura machte, die Haushaltssorgen empfindlich vergrößert. Die Auslastung in der Oper war von 75 auf 44 Prozent gesunken.

Erfurts Intendant Montavon muss kaufmännisch auf die Krise reagieren

Im Kalenderjahr 2022, das zu Anfang noch von Schließung und Teil-Lockdowns geprägt war, büßten die Erfurter fast ein Drittel ihrer Besucher ein. Darauf muss Montavon kaufmännisch reagieren. Er streicht 2024/25 eine Produktion und kündigt eine „Tosca“ an, die er selbst mit Ausstattung aus dem Fundus – quasi zum Nulltarif – inszeniert. „Die Stücke werden zum Kanon gehören“, verheißt er Populäres ohne Abstriche am Niveau. Für die Domstufen hat er 2024 „Anatevka“ und 2025 „La Bohème“ programmiert. Die neue Spielplanpolitik greift allerdings erst nächstes Jahr durch.

„Wir wollen unser Publikum nicht erziehen“, sagt der Intendant, „wir wollen es wiedergewinnen.“ Deshalb kommt er den Leuten per Marketing entgegen, hatte im November einen „Black Friday“ mit üppigen Rabatten und lockt zudem mit 25 Prozent Nachlass für Vorstellungen im freien Verkauf. Das hat etwa den „Fliegenden Holländer“ beflügelt. Jetzt wittert Montavon Morgenluft, spätestens mit den auskömmlichen Theaterfinanzierungsverträgen ab 2025 werde die Misere sich klären, meint er.

Weit dramatischer stellt sich auf den ersten Blick die Lage in Altenburg/Gera dar. Gegenüber 2019 verzeichnete das einzige Fünfspartentheater Thüringens 40 Prozent weniger Zuschauer als im Kalenderjahr 2022. Das liegt aber vor allem an einer coronabedingt deutlich geringeren Anzahl an Vorstellungen; die Auslastungsquoten waren relativ gut. Auch das Handicap, dass man in Altenburg sanierungsbedingt – wie die Kollegen in Nordhausen und Rudolstadt – nicht im angestammten Haus spielen kann, schlägt zu Buche. Doch längst diagnostiziert Intendant Kay Kuntze einen Turnaround. Er hat viele vertraute Titel programmiert, setzt mehr auf Spieloper, Musical und Komödie. Und jetzt zur Weihnachtszeit lacht ihm das Herz angesichts einer „Riesennachfrage“ nach Familienstücken – nicht nur nach „Hänsel und Gretel“ und dem „Teufel mit den drei goldenen Haaren“, die er selbst inszeniert hat.

Auch das Weimarer DNT setzt wieder mehr auf vertraute Stücke

Am DNT Weimar gingen die Besucherzahlen 2022 gegenüber 2019 um fast ein Viertel auf 149.000 zurück. Einen schweren Einbruch verzeichnete das Musiktheater; nur noch halb so viele Besucher goutierten einen mit Ausgrabungen und Extravaganzen gespickten Spielplan. Raffs „Samson“ musste sogar vorzeitig abgesetzt werden. Aber nun geht man moderater zu Werke, und Geschäftsführerin Sabine Rühl liest aus ihren Zahlen eine klar steigende Tendenz für 2023 ab. Auch am DNT stach ein „Fliegender Holländer“ erfolgreich in See und gibt das Signal zur Konsolidierung; „My Fair Lady“, John Lennon“ und „A Christmas Carol“ flankieren das Geschehen.

Nur ein Intendant teilt all diese Sorgen nicht: Jens Neundorff von Enzberg in Meiningen. Das Weihnachtsgeschäft? – „Läuft hervorragend!“ tönt er am Telefon. „Weil die Leute buchen, buchen, buchen.“ Gegenüber 2018/19 verzeichnete das kleine Staatstheater 2022/23 sogar einen Zuwachs um 3,5 Prozent auf 153.000 Besucher. „Die Zahlen sind mehr als beglückend“, strahlt Neundorff. Das liegt einerseits an dem Statistik-Effekt, dass die Meininger per Spielzeit von August bis Juli bilanzieren, die Coronakrise Anfang 2022 also außen vor bleibt. Und andererseits hat die Südthüringer Kleinstadt traditionell ein theaterverrücktes Publikum und äußerst stabile Besucherringe bis in hessische und fränkische Nachbarregionen hinein.

Doch geht Neundorff sorgsam mit seinem größten Kapital, dem Vertrauen des Publikums, um. Er setzt Reizthemen, vermarktet Ausgrabungen engagiert und sorgt im Spielplan für eine attraktive Mischung. Erfolg hat stets auch gute Gründe...

