Die erfolgreichsten Konzert-Highlights in Zeulenroda

Zeulenroda. Wir verlosen 3 mal 2 Tickets für „Let’s rock“ am 15. Juli 2023 in Zeulenroda

Auf der Seestern-Panorama-Bühne in Zeulenroda bringt „Musicalpeople“ in diesem Sommer wieder zwei ihrer Erfolgs-Konzerte zur Aufführung. Bei „Mamma mia meets Udo Jürgens“ am 14. Juli, 20 Uhr, präsentieren Martina Lechner, Jacqueline Braun und Karim Khawatmi die Songs von Schlagerlegende Udo Jürgens und der schwedischen Kultband Abba. Eine perfekte Symbiose, schließlich haben Abba und Udo Jürgens ja so einiges gemeinsam: Einen Sieg beim Grand Prix de la Chanson, erfolgreiche Musicals und Songs, die auch heute noch fester Bestandteil jeder Party sind.

Songs von Brian Adams und Queen

Mit „Let’s Rock“ geht es tags darauf gleich weiter. Die schwedische Rockröhre Linda Holmgren wird zusammen mit ihren Musicalkollegen Jessica Kessler und John Vooijs die Stimmung am Zeulenrodaer Meer zum Kochen bringen. Neben Songs von Brian Adams und Queen haben sie zahlreiche Songs aus dem Musical „Rock of Ages“. Die sechs Musicalstars gehören alle zu den Erstbesetzungen der Original-Musicalproduktionen und werden begleitet von der „Musicalpeople“-Liveband.

Wir verlosen 3 mal 2 Tickets für „Let’s rock“ am 15. Juli 2023 um 20 Uhr. Einsendeschluss ist Donnerstag, der 4. Mai. Die Karten liegen dann für die Gewinner an der Abendkasse in Zeulenroda. Teilnahme unter otz.de/gewinnspiele