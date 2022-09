Blende 2022: Tolle Motive aus verborgenen Welten

Erfurt. Die ersten Bilder für den neuen Blende-Wettbewerb sind eingetroffen. Fotografen verblüffen mit Perspektiven.

Der Foto-Wettbewerb „Blende“ in die 48. Runde und lädt Hobby- und Amateurfotografen dazu ein, ihre eigenen Fotografien in vier unterschiedlichen Kategorien einzureichen. Die Bilder werden von einer Fachjury und – auf Wunsch – von einer Künstlichen Intelligenz bewertet.

Zu den Themen zählen „Faszination Wald“ – vielfältige Fotomotive sind dort garantiert. Bei der „kreativen Spiegelung“ sollen die Fotografen das Gestaltungsmittel geschickt einsetzen. In der Kategorie „Charakterköpfe“ dreht sich alles um Gefühle und Ausdruckskraft des Menschen vor der Kamera. Das vierte Thema heißt „Makrofotografie – Die Welt im Kleinen“. Die Teilnehmer stellen sich in dieser Kategorie der Herausforderung, kleine Motive groß wirken zu lassen und alltägliche Detail verblüffend neu zu präsentieren.

Den „Schwalbenschwanz am Sommerflieder“ entdeckte Bernd Sprenger aus Erfurt und reichte das Foto in der Kategorie Makrofotografie ein. Foto: Blende

Zusätzlich haben die Blende-Teilnehmer die Chance, den „Sonderpreis KI by Excire“ zu gewinnen. Bei der Abgabe ihrer Fotografien im Blende-Portal können die Teilnehmer optional an der Sonderpreis-Kategorie teilnehmen. Betreut wird der außergewöhnliche Preis von dem Partner „Pattern Recognition Company Gmbh“. Die Firma besteht seit 2005 und ist eine Ausgründung der Universität Lübeck. Dort wird die „Excire KI-Software“ für Bildverwaltung stetig weiterentwickelt. Über die Bildbewertung hinaus kann die Software Fotografien automatisch sortieren oder in Ordnern selbstständig nach Motiven suchen. „Man kann seine gesamte Bilddatenbank mit dieser KI verwalten“, so Patrick Kohlas von der Prophoto GmbH, die den Blende-Fotowettbewerb organisiert.

Software kennt den Geschmack des Publikums

Der „Excire“-Technologie werden seit Jahren verschiedenste Fotografien und Motive zugeführt. Anhand vieler Beispielbilder kann sie gute von schlechten Fotos unterscheiden kann. Durch weltweit beliebte Motive kann sie den Publikumsgeschmack nachempfinden. Technisch bewertet „Excire“ die Fotos unter anderen nach dominanten Farben, der Schärfe, symmetrischen Kompositionen und Fluchtlinien. Daneben soll auch eine subjektive Bewertung möglich sein, so Patrick Kohlas.

Nach Abschluss der Jury-Bewertung startet die KI-Auswertung. „Wir sehen das als Experiment und wollen den Wettbewerb neu beleben. Vielleicht gibt es sogar Überschneidungen bei der Bewertung“, ist der Blende-Organisator auf das Ergebnis gespannt.

Je nach Resonanz ist angedacht, beim nächsten Wettbewerb die Bilder beim Einreichen durch künstliche Intelligenz live zu bewerten.

Bis zum 31. November 2022 können Blende-Bilder hochgeladen werden. Die Gewinner werden im Frühjahr 2023 bekannt gegeben.

